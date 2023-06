Franceses garantem que PSG está em contactos com Sérgio Conceição

A identidade do futuro treinador do Paris Saint-Germain continua um mistério, mas têm sido vários os nomes apontados para suceder a Christophe Galtier.

O mais recente nome a ser falado é o de Sérgio Conceição, de acordo com informações avançadas este sábado pelo jornal Le Parisien, que adiantam que já tinham havido contactos entre o PSG e o técnico português, e que estes foram retomados com renovado vigor nas últimas horas.

Informações que vão de encontro com uma notícia do jornal desportivo L'Équipe, segundo o qual Julian Nagelsmann, que foi despedido do Bayern Munique em março, e estaria em negociações com o PSG há várias semanas, já não será o próximo treinador parisiense.

O nome de Conceição já tinha sido falado na temporada passada para substituir Mauricio Pochettino, então de saída do PSG, tendo acabado por see substituído por Galtier, que agora também está de saída.

O atual treinador do FC Porto é representado por Jorge Mendes, que tem ligações próximas ao PSG, e é também, de acordo com o Le Parisien, apreciado por Luis Campos, diretor desportivo do clube parisiense.