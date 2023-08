Sérgio Conceição à espera de mais um castigo. Já foi expulso 24 vezes

Sérgio Conceição foi expulso pela 24.ª vez na careira de treinador durante a Supertaça. No jogo de quarta-feira, que perdeu diante do Benfica (2-0), o técnico do FC Porto acabou expulso e protagonista de uma monumental birra: recusou sair de campo até o árbitro se dirigir ao banco e lhe explicar que lhe tinha mesmo mostrado o cartão vermelho.

Um comportamento nunca visto em Portugal [embora Roger Schmidt, treinador do Benfica, tenha protagonizado caso igual na Bundesliga, em 2016] e que até alguns especialistas em direito desportivo, como Lúcio Correia, têm "dificuldade" em enquadrar disciplinarmente, sendo por isso preciso "esperar para ver como o Conselho de Disciplina (CD) vai enquadrar o comportamento do técnico". Mas, pela experiência do advogado, o treinador portista deverá ser sancionado com um mínimo de três jogos.

"A recusa de sair do banco não está enquadrada em lugar algum. É um comportamento antidesportivo e antiético, mas não está enquadrado. A meu ver, das duas uma, ou o Conselho de Disciplina consegue enquadrar isto dentro do regulamento disciplinar, que eu não consigo verificar, ou vai funcionar sempre como uma agravante da palavras proferidas. Ou seja, além das palavras ofensivas recusou-se a sair. Ou estamos perante dois ilícitos ou perante um ilícito agravado. Independentemente disso, será sempre agravado em termos de penalização o comportamento mostrado, que é assustador", segundo a opinião de Lúcio Correia.

Para o advogado, o cenário é agravado pelo facto de Sérgio Conceição só ter estado no banco por via de uma providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que suspendeu o castigo de um mês aplicado pelo CD por incidentes relativos a um jogo da época passada.

Lúcio Correia: "De suspensão em suspensão, de recurso em recurso o treinador pode sair sem ser penalizado. Isto é subverter a justiça desportiva usando meios legais".

Um recurso legal válido e inesgotável? "Na sequência da sanção que há de vir, só através de nova providência cautelar junto do TAD, o técnico do FC Porto pode, mais uma vez, suspender a suspensão. A grande pergunta que tem de se colocar ao TAD é: qual o limite de providências cautelares para suspender castigos? Um treinador ou dirigente que seja expulso de 15 em 15 dias pode andar sempre a meter providências cautelares e ir suspendendo castigo após castigo até não os cumprir? De suspensão em suspensão, de recurso em recurso, o treinador pode sair sem ser penalizado. Isto é subverter a justiça desportiva usando meios legais. Assim a justiça desportiva portuguesa não ganha credibilidade", respondeu o especialista em direito desportivo.

14 expulsões em seis épocas como dragão

O técnico de 49 anos já foi expulso por 24 vezes na carreira de treinador, sendo que 14 (mais de metade) aconteceram ao serviço dos dragões, ou seja, desde 2017-18. Antes disso, já tinha sido expulso ao serviço do Olhanense (por três ocasiões), Académica (uma vez), Sp. Braga (três vezes) e Vit. Guimarães (três ocasiões). O vermelho visto pelo técnico na Supertaça foi o quinto em jogos com o Benfica (três no FC Porto, um no Sp. Braga e outro no comando do Vit. Guimarães).

Na última temporada, o técnico igualou o seu pior registo numa época, quando foi expulso em quatro ocasiões (e por quatro árbitros diferentes). Viu o vermelho no clássico com o Benfica, no Dragão, à 10.ª jornada da I Liga (derrota, por 1-0), diante do Mafra, para a Taça de Portugal (vitória, por 3-0), na visita ao Marítimo da 18.ª jornada (vitória, por 2-0), na receção ao Famalicão para a Taça de Portugal (vitória, por 3-2).

O técnico só esteve no banco, durante a Supertaça, porque o TAD aceitou uma providência cautelar que suspendeu o castigo pelos incidentes em que esteve envolvido na partida da 32.ª jornada do campeonato passado (vitória, por 2-1), frente ao Casa Pia. Nesse jogo não chegou a ser expulso, mas foi alvo d e um processo que levaria a uma suspensão de 30 dias. Agora, 90 minutos depois foi expulso pela 24.ª vez, mas os castigos (se contarmos com os aplicados por declarações contra a arbitragem e comportamentos incorreto são quase o dobro) e pode falhar a estreia do FC Porto no campeonato - segunda-feira, diante do Moreirense.

Lutar contra as injustiças

Depois de dormir sobre o assunto, o técnico manteve a cara. Sérgio Conceição recordou o pai com uma mensagem nas redes sociais em que pede ajuda para lutar contra as injustiças. "Hoje faria 88 anos, pai. Sei que aí de cima, continua a olhar por nós. A dar-nos força para os desafios que enfrentamos, a proteger-nos das injustiças com que tentam mandar-nos abaixo. Neste momento difícil, como em todos os outros, sentimos sempre a sua força. Parabéns, pai", lê-se na publicação do técnico, feita horas depois dos acontecimentos da Supertaça e já depois de o clube se ter manifestado sobre o assunto através da newsletter Dragões Diário.

"É um facto que Luís Godinho já arbitrou 23 jogos do FC Porto. Também é um facto que Luís Godinho já arbitrou 23 jogos do Benfica. É um facto que Luís Godinho já expulsou sete vezes jogadores do FC Porto. Também é um facto que Luís Godinho nunca expulsou qualquer jogador do Benfica. É um facto que ontem Luís Godinho expulsou Pepe, capitão do FC Porto. Também é um facto que ontem Luís Godinho não expulsou João Neves, médio do Benfica, a quem foi poupado o segundo amarelo ao minuto 50, com o jogo empatado a zero", pode ler-se na newsletter.

Numa longa descrição de factos, o emblema portista falou no que considera "decisões bizarras", incluindo a expulsão do técnico na Supertaça... pela 2.ª vez, depois da ocorrida em 2018: "O FC Porto perdeu com o Benfica por 2-0 num encontro da Supertaça em que foi muito superior na primeira parte e em que sofreu dois golos na segunda, em apenas sete minutos, numa altura em que já devia estar em superioridade numérica. Factos".

