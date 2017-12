Pub

Seleção vai jogar em Sochi, Moscovo e Saransk

A seleção portuguesa de futebol ficou esta sexta-feira a conhecer os adversários da fase de grupos do Mundial2018, num sorteio que decorreu no Palácio do Kremlin, em Moscovo, com a Espanha, Irão e Marrocos a serem as equipas que a turma das quinas medirá forças em junho do próximo ano.

O primeiro confronto da formação orientada por Fernando Santos será com a Espanha, logo no dia 15 de junho, pelas 18.00, em Sochi. O segundo adversário da turma das quinas será com Marrocos, do ex-internacional português sub -21 Manuel da Costa, dia 20 de junho, 12.00, em Moscovo. Por fim, a derradeira partida será com o Irão, orientado por Carlos Queiroz, em Saransk, às 18.00.

Realce-se que o primeiro jogo deste Mundial de 2018 colocará frente a frente a seleção da casa, a Rússia, diante da Arábia Saudita, em Moscovo, no dia 14 de junho.