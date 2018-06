Pub

O empate com o Irão chega para passar, mas a derrota também pode dar acesso aos oitavos de final

As contas para Portugal se apurar para os oitavos-de-final do Mundial 2018 são fáceis de fazer, pois um empate, em Saransk (19.00), com o Irão na última jornada do grupo B, na segunda-feira, é suficiente.

Os iranianos, treinados por Carlos Queiroz, têm três pontos, e só se apuram se vencerem, deixando então Portugal à espera que, no outro jogo em Kaliningrado (à mesma hora), a Espanha perca com Marrocos por uma diferença de golos maior.

Contudo, se, mesmo assim, o empate entre Espanha e Portugal na classificação se mantiver, o critério de desempate que se segue é o maior número de golos marcados.

E se ainda assim subsistir o empate, é preciso recorrer ao critério de fair-play, sendo que neste momento a Espanha está em vantagem porque tem menos um cartão amarelo que Portugal.

Contudo, se também aí se registar uma igualdade, o segundo apurado do grupo B será decidido por... sorteio.

Se a equipa das quinas se apurar irá encontrar nos oitavos-de-final a Rússia ou o Uruguai, equipas que já têm assegurada a qualificação no grupo B.