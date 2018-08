Portugal esteve a ganhar por 2-0, mas cedeu empate com a Tunísia

Portugal empatou esta segunda-feira com a Tunísia (2-2), no primeiro dos três últimos testes antes do Campeonato do Mundo da Rússia. No Estádio Municipal de Braga, a seleção nacional ainda chegou a estar a vencer por 2-0, depois dos golos de André Silva, aos 22 minutos (o golo 1000 da história da seleção) e de João Mário, aos 35, mas os tunisinos responderam e chegaram ao empate com tentos de Anice Badri, aos 39, e de Ben Youssef, aos 64.

Este foi o primeiro de três testes antes do Mundial2018, sendo que agora se segue a Bélgica, outro adversário com presença na Rússia, em jogo agendado para 2 de junho no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas. Depois, no dia 7 de junho, no Estádio da Luz, frente à Argélia, seleção que ficou de fora do campeonato do mundo.

Na fase final do Mundial de 2018, que se realiza na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho, Portugal está integrado no grupo B, defrontando Espanha (15 de junho, em Sochi), Marrocos (20 de junho, em Moscovo) e Irão (25 de junho, em Saransk).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Eis os onzes oficiais:

PORTUGAL - Anthony Lopes; Ricardo Pereira, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Adrien Silva e João Mário; André Silva e Quaresma.

TUNÍSIA - Mouez Hassen; Hamdi Nagguez, Yohan Benalouane, Yassine Meriah e Oussama Haddadi; Ellyes Skhiri, Ferjani Sassi e Saif-Eddine Khaoui; Anice Badri, Naim Sliti e Saber Khalifa.