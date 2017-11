Pub

José Sá, Ricardo Ferreira, Rony Lopes e Gonçalo Paciência podem estrear-se hoje com os EUA. Selecionador diz que tem "à volta de 40 jogadores" que podem entrar na lista do Mundial

Fernando Santos poderá superar nesta noite (20.45, RTP1, SIC e TVI) o número de jogadores lançados por Luiz Felipe Scolari na seleção nacional - o brasileiro promoveu a estreia de 30 futebolistas em 75 jogos, entre 2003 e 2008, o engenheiro pode chegar aos 32 em 46 (desde 2014), caso utilize José Sá (FC Porto), Ricardo Ferreira (Sp. Braga), Rony Lopes (Mónaco) e Gonçalo Paciência (V. Setúbal) diante dos Estados Unidos, em Leiria.

Um quarteto por estrear, a juntar a outro - Kévin Rodrigues, Edgar Ié, Bruno Fernandes e Bruma - que teve essa possibilidade na sexta--feira frente à Arábia Saudita (3-0), em Viseu, e que vem reforçar as dores de cabeça do selecionador no que concerne às escolhas para o Campeonato do Mundo do próximo ano. "Pelo que tenho lido, já vamos para aí em 50 certos. Vai ser muito difícil, mas eu já disse que é bom ter estas dores de cabeça, é sinal da qualidade do jogador português", frisou, em conferência de imprensa. "Temos à volta de 40 jogadores que podem integrar a lista, portanto 17 vão ter de ficar de fora. E já disse que um jogador vai estar presente seguramente", admitiu, ainda com muitas dúvidas em relação à convocatória final para o torneio que se vai realizar na Rússia.

Embora tenha quatro jovens a sonhar com a estreia pela seleção nacional já nesta noite, Fernando Santos garante que não é certo que os coloque a todos em campo. "O que eu disse é que não iam jogar equipas diferentes. Há jogadores que jogaram e que vão jogar outra vez, mas isso não quer dizer que a equipa que atuou em Viseu vá jogar amanhã [hoje]. Será dentro do que está programado. Não me comprometi com os jogadores nem com ninguém para que todos joguem. Se tiver oportunidade, todos ou muito perto de todos irão jogar. A minha ideia é manter uma equipa forte, que vai corresponder aos anseios do povo que aqui se vai deslocar, mais uma vez num momento de solidariedade importante", salientou, recordando as declarações da conferência de imprensa anterior, após o encontro de Viseu.

E, com tantas novidades na convocatória e tão pouco tempo de treino para fazer que os novos jogadores assimilem ideias, o selecionador confessa que "o trabalho de interiorização da matriz de jogo da equipa é feito essencialmente através das conversas".

Nível do adversário sobe

Depois de ter vencido tranquilamente a Arábia Saudita por 3-0, com golos de Manuel Fernandes, Gonçalo Guedes e João Mário, Portugal vai defrontar hoje um adversário que, ao contrário dos sauditas, não estará no Mundial, mas que ainda assim terá um nível superior no entender de Fernando Santos. "São dois adversários diferentes, com características diferentes. Foram escolhidos com essa base. Um é do futebol asiático, de um futebol que conhecemos menos e que podemos defrontar no Mundial. O outro é da América do Norte, um futebol diferente, mais rápido, com jogadores de qualidade técnica mas rápidos e objetivos. Temos de ter muita atenção, mas, estando Portugal ao seu nível e com a criatividade dos jogadores, podemos fazer um bom jogo e vencer", realçou o selecionador nacional, a quem a história dá razão.

Afinal, nos seis duelos anteriores entre a equipa das quinas e os Estados Unidos, registam-se duas vitórias para cada lado e dois empates. O último triunfo português remonta a 19 de dezembro de 1990, na Maia, num particular em que prevaleceu o golo solitário de Domingos Paciência. Daí para cá, triunfos americanos num particular em 1992 e no Mundial 2002, e um empate no Mundial 2014.