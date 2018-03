Pub

Adeptos também participaram no jogo. Além do apoio das bancadas, pelo menos três adeptos invadiram o campo para abraçar Cristiano Ronaldo.

O Campeão da Europa caiu com estrondo na Suíça. Portugal perdeu com a Holanda, por 3-0, mas o jogo também se fez com a ajuda dos adeptos.

Uma derrota pesada, uma expulsão e uma invasão de campo para ver de perto o melhor jogador do Mundo... Cristiano Ronaldo. Aconteceu de tudo um pouco no Portugal-Holanda, desta segunda-feira.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.