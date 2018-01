Pub

Seleção nacional integrado no Grupo 3 da Liga A da nova prova da UEFA, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira em Lausana, na Suíça. 1.ª jornada da fase de grupos vai disputar-se entre 6 e 8 de setembro deste ano

O sorteio da Liga das Nações, realizado esta quarta-feira em Lausana, na Suíça, ditou que Portugal vai defrontar Itália e Polónia, no Grupo 3 da Liga A, onde se incluem as seleções mais cotadas da UEFA.

A nova prova de seleções europeias vai arrancar entre 6 a 8 de setembro. Os vencedores de cada grupo das Ligas B, C e D serão promovidos à divisão superior e terão a garantia de participar no Euro 2020, enquanto os últimos de A, B e C serão relegados para o patamar inferior.

Os quatro primeiros de cada grupo da Liga A vão defrontar-se numa final four em junho de 2019, em país a designar.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Resultado do sorteio:

Liga A

Grupo 1 - Holanda, França e Alemanha

Grupo 2 - Islândia, Suíça e Bélgica

Grupo 3 - Polónia, Itália e Portugal

Grupo 4 - Croácia, Inglaterra e Espanha

Liga B

Grupo 1 - República Checa, Ucrânia e Eslováquia

Grupo 2 - Turquia, Suécia e Rússia

Grupo 3 - Irlanda do Norte, Bósnia e Áustria

Grupo 4 - Dinamarca, Irlanda e País de Gales

Liga C

Grupo 1 - Israel, Albânia e Escócia

Grupo 2 - Estónia, Finlândia, Grécia e Hungria

Grupo 3 - Chipre, Bulgária, Noruega e Eslovénia

Grupo 4 - Lituânia, Montenegro, Sérvia e Roménia

Liga D

Grupo 1 - Andorra, Cazaquistão, Letónia e Geórgia

Grupo 2 - São Marino, Moldávia, Luxemburgo e Bielorrússia

Grupo 3 - Kosovo, Malta, Ilhas Faroé e Azerbaijão

Grupo 4 - Gibraltar, Liechtenstein, Arménia e Macedónia