Hervé Renard diz que equipa africana está confiante

O selecionador de Marrocos, Hervé Renard, assegurou hoje que os marroquinos enfrentarão "com determinação e confiança" os adversários do Grupo B do Mundial de futebol de 2018, entre os quais Portugal.

Em declarações reproduzidas pela agência France Presse, Hervé Renard afirmou que o sorteio hoje realizado no Palácio do Kremlin, em Moscovo colocou Marrocos num "grande grupo", destacando as partidas frente a Portugal e Espanha.

"Estamos num grande grupo. Vamos enfrentar os campeões da Europa em título, com a sua grande estrela Cristiano Ronaldo, e depois a equipa de Espanha, que todos queriam evitar neste pote dois (...) Mas não nos vamos satisfazer com uma participação, vamos com determinação e confiança nas nossas possibilidades, mesmo que isso pareça difícil para muitos", disse.

Hervé Renard acrescentou que "será uma honra" para Marrocos enfrentar a Espanha, uma "equipa muito forte", e Portugal, seleção detentora do título europeu.

"Vamos jogar as nossas partidas em São Petersburgo e em Moscovo, o que será simpático. Mas não vamos lá para fazer turismo", ironizou.