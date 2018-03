Pub

Portugal venceu o Egito, com dois golos de CR7 (2-1), marcados depois dos 90 minutos. Próximo jogo é com a Holanda, na segunda-feira, em Genebra, às 19.30 (RTP1).

O selecionador nacional admite fazer "diversas alterações" na equipa que na segunda-feira vai defrontar a Holanda em Genebra, Suíça, mas garantiu que privilegiará a resposta às circunstâncias do jogo a dar oportunidades a futebolistas.

"Haverá seguramente algumas alterações, se não forem no início, no decorrer do próprio jogo, mas não podemos deixar-nos condicionar pelas oportunidades [aos jogadores], sob pena de no decorrer do jogo não respondermos ao que este precisa, mas ao cenário de ter de colocar jogadores em campo. Isso não é bom conselheiro", disse Fernando Santos na conferência de imprensa de antevisão do particular com a Holanda.

Portugal vem de um triunfo sobre o Egito (2-1), com bis de Cristiano Ronaldo já depois dos 90 minutos, mas desta vez o capitão pode não jogar de início: "Haverá alterações no início e no decorrer do jogo. Não temos a pressão de querermos que todos os jogadores vão a jogo. Essa pressa é inimiga da perfeição e não é boa conselheira. Dentro do possível vamos tentar que todos possam evoluir, uns mais e outros com menos tempo. Não será igualitário, isso é seguro."

Frente ao Egito, vice-campeão de África, o selecionador não gostou da organização (ou a falta dela) de Portugal, admitindo que os criativos da equipa nacional é que fizeram a diferença. "O forte e mais-valia é a estrutura de jogo, a forma de atuar, a estratégia, o compromisso em campo. São estas as mais-valias fundamentais. E depois a qualidade e competitividade dos jogadores. É assim que tem sido a nossa resposta nos últimos três anos e meio", defendeu o técnico nacional.

Depois explicou o que gostou mais: " Algo que me agradou profundamente no jogo foi a atitude de equipa que não aceita a derrota com naturalidade, sempre com vontade de ganhar. É verdade que nem sempre com o melhor critério, mas com vontade de discutir cada jogo até aos últimos minutos e procurar vencer. Mesmo em jogo não oficial, não aceita esta condição de poder ser derrotada."

O próximo jogo é com a Holanda de Bas Dost, um jogador habituado a espalhar o terror pelas defesas da I Liga, mas que não vai merecer uma atenção especial por parte de Portugal. "Observámos o jogo frente à Inglaterra. Uma seleção com um treinador novo [Koeman] e novas ideias. No início do jogo anterior apresentou um esquema diferente e ao longo da partida foi apostando em alterações táticas. Diante de Portugal não sei qual é o pensamento que vai implementar", disse.

O selecionador está à espera de uma "equipa fortíssima" e não enfraquecida pelo facto de ter falhado o apuramento para o Mundial2018: "Estamos habituados a ver a Holanda nas fases finais das grandes competições e estranhamos um pouco obviamente. A Holanda já não tem uma série de jogadores como Sjneider e Robben que nos habituámos a ver. A Holanda tem agora um treinador que vai apostar em novas ideias".

Depois destes particulares, Portugal já tem agendados mais três, em 28 de maio, com a Tunísia, em Braga, em 02 de junho, na Bélgica, e em 07 de junho, com a Argélia, em solo luso.