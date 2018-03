Pub

Portugal chumbou no segundo teste na Suíça, frente à Holanda (3-0), por números pouco habituais. Fernando Santos não perdia desde março de 2017 (3-2, com a Suécia).

Ao fim de um ano e 14 jogos, Portugal voltou a perder. Uma derrota, por 3-0, frente a uma Holanda renovada, com golos de Depay (11'), Ryan Babel (32') e Van Dijk (45'+2'), foi a mais pesada das oito da era Fernando Santos. E foi também a segunda derrota da equipa nacional com os holandeses em 13 jogos entre as duas seleções.

O campeão da Europa foi para o intervalo a perder por 3-0, num jogo em que Fernando Santos mudou nove jogadores no onze inicial e promoveu a estreia de Mário Rui (32.ª estreia promovida por Fernando Santos). E no regresso dos balneários voltou com outra atitude, mas foi traído pela expulsão de João Cancelo (61'), que travou o entusiasmo da equipa.

Três dias depois de triunfo sobre o Egito (2-1), com um bis de Cristiano Ronaldo, Portugal desabou frente à laranja mecânica, que vai falhar o Russia2018.

Cillessen brilhou nos postes da baliza holandesa e impediu o golo a André Silva e Gonçalo Guedes.