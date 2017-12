Pub

Central internacional português que atua no West Ham comentou o sorteio do Mundial 2018, realizado esta sexta-feira, em declarações à cadeia britânica BBC

"Há uma rivalidade muito grande com Espanha. É como um dérbi. Vai ser emocionante e todos temos que estar preparados. Estamos ansiosos de que comece o Mundial", afirmou José Fonte, que atua nos ingleses do West Ham, à cadeia televisiva britânica BBC.

O defesa internacional português considera que o primeiro jogo, neste caso o duelo com Espanha, é "muito importante". "É sempre complicado começar num torneio. Espero que possamos apresentar-nos em boa forma e conseguir um bom resultado para chegar com possibilidades aos restantes encontros", declarou.

José Fonte assumiu ainda que Portugal é favorito à passagem aos oitavos de final, mas com cautelas. "Somos os vigentes campeões europeus e chegamos com ambição, mas sabemos que devemos ir jogo a jogo, tal como fizemos no Campeonato da Europa no ano passado. Esperamos classificar-nos para a ronda seguinte e estamos confiantes, ainda que sempre com os pés assentes no chão", frisou.

"Para o espetador é um grande grupo. Temos um primeiro jogo muito emocionante frente a Espanha, e logo a seguir Marrocos, que joga muito bem e fez uma fase de qualificação muito boa, e Irão, que é orientado por um treinador português, Carlos Queiroz. Vai ser muito interessante", rematou.