O selecionador português afirmou esta quarta-feira que a Itália é o "adversário que ninguém desejaria" na Liga A da Liga dos Nações, enquanto a Polónia é uma equipa que tem "enorme qualidade".

"Conhecemos bem a Polónia, depois de os termos defrontado nos quartos de final do Campeonato da Europa. É uma equipa que tem jogadores de enorme qualidade e que tem vindo a subir muito. A Itália é talvez o adversário que ninguém desejaria. Ficou fora do Mundial e obviamente vai por tudo o que tem nesta Liga das Nações. Vai querer mostrar a potência do futebol italiano", afirmou Fernando Santos.

Em declarações ao site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o selecionador nacional considerou que a Liga das Nações, a nova prova da UEFA, tem "coisas positivas" e lembrou que vai "contar muito" para o ranking.

"Numa primeira análise, creio que esta prova tem coisas positivas. Uma delas é o facto de promover a competição em países que, teoricamente, nunca poderiam chegar a uma fase final de uma prova. Neste momento todas essas equipas têm essa janela de oportunidade. É uma competição que vai eleger um campeão por grupo, terá subidas e descidas de divisão e isso contará muito para o ranking", referiu.

A fase de grupos da Liga das Nações, que decorre a cada dois anos, vai disputar-se de 6 setembro a 20 novembro de 2018, com a final four da Liga A marcada para junho de 2019. Portugal ficou sorteado no Grupo 3, com Itália e Polónia.

Essa fase final, cujo anfitrião será designado em dezembro de 2018, é composta por meias-finais, jogo de apuramento de terceiro e quarto lugares e uma final, para determinar o primeiro vencedor da Liga das Nações.

Na Liga das Nações participam as 55 seleções filiadas na UEFA, divididas em quatro ligas (A, B, C e D), em função do ranking da UEFA. Dentro de cada liga, as equipas são repartidas em quatro grupos, cujos vencedores terão acesso aos play-offs que atribuem as últimas quatro vagas no campeonato europeu de 2020 e que se disputam em março do mesmo ano.