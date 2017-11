Pub

Selecionador de Portugal falou da dificuldade de escolher os 23 para o Rússia 2018, na antevisão do jogo de terça-feira com os EUA. "Todos ou quase todos vão jogar", afiançou Fernando Santos.

Definir quem são os 23 jogadores que Portugal vai levar ao Campeonato do Mundo de futebol de 2018 não vai ser nada fácil. Quem o garante é o selecionador nacional, Fernando Santos., que falou esta segunda-feira do largo leque de opções que tem ao seu dispor. "Tenho aí uns 50 certos. Vai ser muito difícil escolher. É bom ter estas dores de cabeça. Em jogo, em campo, em estágio...", explicou o treinador, na conferência de imprensa do jogo particular de terça-feira, contra os EUA.

Como na sexta-feira, em Viseu, diante da Arábia Saudita (3-0), Fernando Santos vai explorar novas opções, terça-feira, em Leiria, ante os EUA. " Vai jogar uma equipa com alguns jogadores que alinharam em Viseu e outros que não. Todos ou muito perto de todos irão jogar, se o jogo o permitir", afiançou o selecionador, lembrando também o cariz solidário da partida - "a equipa vai corresponder aos nossos anseios. O povo português vai manifestar o seu lado humano fortíssimo e do lado de cá vai estar uma equipa capaz, que vai fazer tudo para dar uma alegria, para vencer".

Arábia Saudita e os EUA são "adversários diferentes, que apresentam futebol com características diferentes" - "os EUA são uma equipa com um jogo mais objetivo, mais rápido, com jogadores com boa qualidade técnica", esclareceu Fernando Santos. Mas a seleção nacional terá a ambição de sempre: "Temos de ter muita atenção mas podemos fazer um bom jogo e vencer", concluiu.