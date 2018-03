Pub

Selecionador nacional elogiou a "determinação" da equipa, "que nunca aceita perder", após a vitória sobre o Egito (2-1).

"O Cristiano Ronaldo é isto, é golo": foi de forma simples que o selecionador nacional, Fernando Santos, comentou o caráter decisivo do capitão de Portugal, na vitória desta sexta-feira sobre o Egito (2-1), em jogo de preparação para o Mundial 2018. CR7 bisou nos descontos, permitindo a reviravolta da "equipa das quinas". E técnico luso destacou-o, no final da entrevista rápida à RTP, após a partida.

Antes já Fernando Santos elogiara "a vontade e a determinação" da equipa, "que nunca aceita perder". Nos últimos minutos, Portugal acercou-se da área do Egito e conseguiu evitar a derrota, que parecia iminente. " equipa subiu no terreno e nos últimos 10 minutos criámos quatro oportunidades de golo. Fizemos dois golos. Esta equipa é assim, quer sempre vencer", notou o selecionador.

No entanto, o treinador lamentou algumas falhas no ataque da seleção nacional - principalmente na primeira parte. "Foi uma primeira parte onde Portugal foi claramente melhor, mas faltou algum de jogo interior, essencialmente. O João [Mário] e o Bernardo [Silva] estiveram demasiado agarrados às linhas, e aquilo que tínhamos planeado era que, sempre que houvessem movimentos interiores do Cristiano [Ronaldo] e do André [Silva], o João e o Bernardo fizessem tabelinhas. Não conseguimos. Devíamos ter criado mais oportunidades de golo", descreveu.

Na segunda parte, após o golo de Salah - "pareceu-me ter faltado alguma agressividade defensiva", lamentou Fernando Santos -, Portugal fraquejou. "Estivemos mal, francamente mal, naqueles 15 minutos seguintes", apontou o técnico. No entanto, a reação final ainda foi a tempo de evitar a derrota, com dois golos de CR7. Afinal, "Ronaldo é isto".