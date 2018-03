Pub

A seleção nacional venceu esta sexta-feira a congénere egípcia, por 2-1, graças a uma reviravolta nos últimos minutos.

O tempo de descontos compensou 90 minutos em que a seleção nacional não conseguiu chegar ao golo. Em quatro minutos, Cristiano Ronaldo deu a volta ao resultado - com duas assistências de Ricardo Quaresma. E Portugal venceu o Egito, por 2-1, esta sexta-feira, em jogo de preparação para o Mundial 2018.

A partida, realizada em Zurique (Suíça), não foi fácil para a seleção nacional. Portugal dominou e teve mais posse de bola, mas viu um golo anulado (Rolando, por fora-de-jogo, aos 42') e acabou por cair em desvantagem: marcou Salah, num remate de fora da área, aos 56'.

A reação da seleção foi dificultada pelas constantes paragens para substituições, ao longo da segunda parte. Mas as sucessivas aproximações à baliza de El-Shenawi acabaram por resultar, já no tempo de compensação. Ronaldo fez dois golos de cabeça (90+2' e 90+4'), a passe de Quaresma. E Portugal festejou a vitória. Segue-se a Holanda, em novo jogo de preparação para o Mundial 2018, segunda-feira, em Genebra.

EQUIPAS:

Portugal: Beto; Cedric, Rolando, Bruno Alves, Raphäel Guerreiro; Rúben Neves (Bruno Fernandes, 76'); Bernardo Silva (Gelson Martins, 68'), João Moutinho (61' André Gomes) e João Mário (Quaresma, 61'); André Silva (Gonçalo Guedes, 76') e Cristiano Ronaldo.



Egito: Mohamed El-Shenawii; Ahmed Fathy, Ali Gabr, Ahmed Hegazy, Abdel Shafy, Tarek Hamed (Ashour, 87'), Elneny, Abdallah Said (Zakaria, 66'), Trezeguet, Salah (Shikabala, 81') e Hassan (Warda, 61').

FILME DO JOGO:

FINAL DA PARTIDA

- 90+4' GOLO DE PORTUGAL! RONALDO FAZ O 2-1! CR7 cabeceia novamente para o fundo das redes egípcias, na sequência de um livre. O árbitro italiano Paolo Mazzoleni começa por invalidar o golo, por alegado fora-de-jogo, mas após a consulta do VAR acaba por validá-lo. Fica completa a reviravolta da seleção nacional, nos descontos, com 'bis' de Ronaldo.

- 90+2' GOLO DE PORTUGAL! RONALDO FAZ O 1-1! Quaresma cruza na esquerda e o capitão da seleção nacional cabeceia, no coração da área, sem hipóteses para Al-Shenawi (que ainda toca na bola mas não consegue segurar).

- 89' Al-Shenawi defende um remate de meia distância de Bruno Fernandes.

- 87' Substituição no Egito: sai Hamed, entra Ashour

- 86' Cartão amarelo para Bruno Alves.

- 85' Beto segura um livre batido por Fathi.

- 80' Com a sucessão de mexidas em ambas as equipas (e constantes paragens de jogo), Portugal pouco conseguiu reagir ao golo do Egito.

- 78' No Egito, sai Salah e entra Shikabala, antigo jogador do Sporting.

- 76' Mais duas substituições na seleção nacional: saem Rúben Neves e André Silva, entram Bruno Fernandes e Gonçalo Guedes

- 73' El-Shenawi encaixa um remate cruzado de Quaresma.

- 68' Mais uma mexida em Portugal: Gelson Martins entra para o lugar de Bernardo Silva.

- 66' Segunda alteração no Egito: sai Said, entra Zakaria

- 63' El Shenawi evita o 1-1: o guarda-redes trava um remate de Ronaldo, descaído sobre a esquerda.

- 61' Dupla substituição na seleção nacional: saem João Moutinho e João Mário, entram André Gomes e Ricardo Quaresma. No Egito, também há uma mexida: sai Hassan, avançado do Sp. Braga, rendido por Warda.

- 56' GOLO DO EGITO. SALAH FAZ O 0-1. O avançado recebe à entrada da área e remata rasteiro, junto ao poste, sem hipóteses para Beto.

- 51' Ronaldo não consegue desviar um cruzamento perigoso de Cédric.

- 46' Começa a segunda parte, sem alterações em qualquer das equipas. Recorde-se que cada seleção poderá fazer seis substituições neste partida.

- O juiz italiano Paolo Mazzoleni apita para o final da primeira parte. Mantém-se o 0-0 no marcador.

- Golo anulado a Portugal. 42' No seguimento de um pontapé de canto, Rolando cabeceia para o fundo das redes da baliza do Egito. No entanto, o defesa-central partiu de posição irregular, por isso, o golo acabou anulado, quando os jogadores portugueses já festejavam.

36' Livre direto a favor de Portugal: na marcação, Ronaldo bate contra a barreira.

33' Rolando perde a bola para Hassan, mas recupera e cede lançamento lateral.

- 26' Ronaldo quase marca, de livre indireto (batido junto à marca de penálti): El Said conseguiu evitar o 1-0.

- 25' Livre indireto para Portugal, após Al-Shenawi ter agarrado com as mãos um atraso de um defesa egípcio.

- 20' Jogo vivo e bem disputado nos primeiros 20 minutos: Portugal tem tido mais iniciativa e posse de bola, mas os egípcios respondem prontamente com bolas longas e transições rápidas.

- 15' Ronaldo falha o desvio a um canto batido na direita por Bernardo Silva. No lance, a bola vai ao braço de Trezeguet, mas parece ter sido "bola na mão", sem falta. O árbitro nada assinala.

- 14' Al-Shenawi segura, sem dificuldades, um remate de fora da área de João Mário.

- 10' Salah tenta o remate cruzado, em arco: sai ao lado da baliza de Beto.

- 7' Beto evita o golo de Abdallah Said: o médio recebe junto à marca de penálti, após uma jogada iniciada por Salah, e obriga o guarda-redes português a uma defesa 'à queima', para a frente.

- 1' Guerreiro rompe pela esquerda e cruza para a área, onde Cristiano Ronaldo remata ao lado.

- 1' Começa a partida: sai com bola o Egito.

- Portugal e Egito encontram-se esta sexta-feira (a partir das 19:45, em Zurique, pela terceira vez na história. Nos dois encontros anteriores, também particulares, a vitória sorriu à seleção nacional: 4-0, em 1955, e 2-0, em 2005.