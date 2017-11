Pub

Mudou-se em agosto do Sporting de Braga para o Columbus Crew da Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos. Está nas meias-finais da MLS e conhece, como poucos, a seleção que Portugal amanhã defronta. O médio Pedro Santos perspetiva dificuldades para a equipa das quinas, sobretudo devido às muitas alterações que Fernando Santos fez na habitual convocatória, mas acredita no triunfo de Portugal, mesmo sem jogadores como Rui Patrício, William Carvalho ou Cristiano Ronaldo.

Fernando Santos fez várias alterações nesta convocatória, acredita que o jogo de amanhã não será fácil para Portugal?

Se Portugal tivesse todos os jogadores que normalmente fazem parte das escolhas de Fernando Santos o jogo já não iria ser fácil, mas eram claramente favoritos. Assim, não é que os escolhidos não tenham qualidade, mas não estão habituados a jogar juntos, não vai ser nada fácil.

É um bom adversário para preparar o Mundial da Rússia?

Claro. São uma equipa de outro continente, com outro tipo de jogo e Portugal tem de se habituar a outros tipos de táticas e sistemas. É sempre bom jogar contra seleções como a dos Estados Unidos, pois são bastante experientes, sobretudo em Campeonatos do Mundo e fases finais.

Os Estados Unidos falharam o apuramento, que tipos de dificuldades perspetiva?

Os Estados Unidos, apesar de não terem conseguido o apuramento para o Campeonato do Mundo, têm muita qualidade e são bastante competitivos. Correm o jogo todo, são muito fortes fisicamente, tenho a certeza que os EUA vão fazer um jogo físico e Portugal não está habituado.

Que jogador destaca nesta equipa?

Eles não têm nenhuma estrela, mas têm jogadores muitos experientes, que jogam na Europa, sobretudo em Inglaterra e na Alemanha. Fazem um jogo muito coletivo e isso é o forte deles. Penso que também vão fazer alguns testes, pois alguns jogadores não foram convocados, mas será sempre complicado para Portugal. Terão de ter um espírito coletivo muito forte, tal como os americanos.

Acredita, ainda assim, no triunfo de Portugal?

Portugal tem muita qualidade e pode ganhar. Aliás, penso que é isso mesmo que vai acontecer, apesar das muitas estreias que Fernando Santos fez. Como já disse, os EUA são uma equipa que deveria estar no Mundial, pela qualidade e porque têm estado sempre lá, mas acredito que Portugal acabe por vencer.

Esta equipa, pelas suas palavras, surpreende-o, tal como a equipa do Pedro na MLS, tendo já garantido o apuramento para as meias-finais. Estava à espera deste sucesso?

Não estava à espera desta estreia, até porque não tinha conhecimento da equipa e do clube, mas quando cheguei o treinador falou comigo e disse que a ambição era ganhar o título, até porque chegando aos playoffs qualquer equipa pode ganhar e honestamente estamos a corresponder às expetativas.

Por falar em expetativas, quais eram as suas em relação à MLS?

O campeonato está a surpreender-me. Como disse não conhecia bem a MLS, mas quando cheguei disseram-me logo que era competitiva e também muito física. Contudo, durante os jogos há sempre muito espaços, é bom para jogadores como eu e confesso que estou a gostar bastante.

Pelas críticas, o Pedro Santos também tem surpreendido tudo e todos...

O feedback que tenho recebido é bom, tanto da imprensa como dos adeptos, que gostam de mim e da maneira como a equipa está a jogar. A comunicação social tem falado de mim, fui destaque neste último jogo da MLS, contra o New York City.

Curiosamente teve oportunidade de assistir in loco à despedida de Pirlo, que jogava nos New York City...

Sim, foi um momento bonito. Não o conhecia, mas fiz questão de elogiar a sua carreira. Ele foi bastante simpático, deixou-me tirar uma fotografia com ele. Foi um exemplo fora e dentro do campo durante muitos anos e fico contente por ter estado no seu jogo de despedida. Felizmente correu bem para nós, que apesar da derrota conseguimos o apurar-nospara as meias-finais da MLS.

Seguem-se agora os Toronto FC...

Nãos somos os favoritos, até porque supostamente vamos jogar contra a melhor equipa da MLS, mas estamos confiantes. Qualquer equipa na MLS pode ganhar a outra equipa, há bastante competitividade. Vamos jogar o primeiro jogo em casa e podemos ter alguma vantagem, até porque eles não podem jogar com os dois melhores nesta partida, nomeadamente o Altidore e o Giovinco. Vamos tentar aproveitar esse facto para conseguirmos fazer um bom resultado, já a pensar na segunda-mão no Canadá.

Está apenas desde agosto nos Estados Unidos, caso consiga sagrar-se campeão equaciona regressar à Europa?

Se for campeão vou ficar muito feliz porque é o meu primeiro título, mas não fecho as portas a nada, seja a regressar à Europa ou qualquer outro destino. Mas o clube fez uma grande aposta em mim, sou a transferência mais cara de sempre, e não sei se sairia com facilidade. Mas sinto-me bem aqui, tenho aqui a minha mulher e o meu filho, e as coisas estão a correr bem, até porque também há muitos portugueses na cidade.