CR7 apresenta-se para o jogo com a Argélia

Cristiano Ronaldo vai descansar uns dias antes de se apresentar ao serviço da seleção nacional. Tal como aconteceu em 2016, antes do Europeu, Fernando Santos falou com o capitão português logo após ele conquistar a Liga dos Campeões e deu-lhe uma semana de férias. CR7 vai assim juntar-se ao grupo para o jogo com a Argélia, o último de preparação antes da viagem para a Rússia, marcado para o dia 7 de junho, no Estádio da Luz.



Mas estar de férias ainda não significa relaxamento total. Ontem mesmo a namorada do jogador, Georgina Rodríguez, publicou uma fotografia do português a treinar o físico no ginásio. Por isso será de esperar que chegue em grande forma à seleção e moralizado com mais uma conquista europeia.



Até lá, Ronaldo vai tentar descansar o corpo e a mente, mas não será fácil alhear-se do tumulto que originou - "foi bonito jogar no Real Madrid" - minutos após conquistar a quinta Champions da carreira. Apesar de ontem o assunto ter esmorecido, a verdade é que as declarações deixaram Madrid em sobressalto e soaram a despedida.



Já durante a festa da 13.ª Champions do Real Madrid, na Cibelles, os adeptos pediram ao jogador para ficar. "Quédate! Quédate", gritaram, antes de pedirem a Ronaldo para falar à multidão. CR7 pegou no microfone, agradeceu o apoio dos adeptos e terminou com o grito de guerra: "Hala Madrid e nada mais! Obrigado rapazes, até para o ano".



Depois, já mais a frio, o capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, terá chamado o português à atenção pelo timing das declarações em Kiev, no sábado. "Cris, não está correto o que fizeste, não era o momento adequado para dizeres aquilo. Não insistas. Tens de dar um passo atrás. Estamos contigo mas tu também tens de ajudar", terá dito Sergio Ramos ao português, segundo o jornal Marca.



O próprio Cristiano Ronaldo já tinha admitido em declarações à RTP, ainda em Kiev, que o momento não tinha sido o ideal, mas que não ia voltar atrás no que disse, remetendo mais revelações ainda nesta semana. E logo o mercado começou a fervilhar, com PSG, Manchester United e o campeonato norte-americano de futebol a fazer contas, e sempre acima dos cem milhões de euros.



No entanto, segundo o DN apurou, o PSG só avançará se primeiro vender o passe de Neymar, visto estar sob alçada disciplinar da UEFA por ter violado o fair play financeiro e correr sérios riscos de ser penalizado com a exclusão das provas europeias, algo que o campeão francês não pode deixar acontecer visto ser o sonho do dono conquistar a Champions e sem Champions CR7 também não iria para Paris.

Para já fica o desabafo do português, um descontentamento crescente com a estrutura do Real Madrid, depois de lhe oferecerem um contrato por objetivos, no valor de 30 milhões de euros/ano - mais nove milhões do que aufere.