Conquistar o sonho na Rússia com 13 campeões e alguns novatos

"É com estes que vamos tentar tudo", avisou Fernando Santos, ontem, depois de divulgar a lista dos 23 jogadores que vão representar Portugal no Mundial 2018. Entre a ansiedade de começar a treinar (ver texto ao lado) e a tristeza de o fazer sem alguns campeões europeus, como Eder e Nani, o selecionador explicou que "foi extremamente difícil" e quase "humanamente impossível" escolher 23 jogadores: "Esta convocatória deu-me muitas dores de cabeça. Há muitos fatores a considerar. Custa-me deixar de fora os que participaram no Euro 2016. A escolha foi esta."

Uma escolha sem Renato Sanches (Swansea), Eliseu e Rafa (Benfica), Eduardo (Chelsea), Vieirinha (PAOK), André Gomes (Barcelona), Nani (Lazio), Danilo (FC Porto), Ricardo Carvalho (acabou a carreira) e Eder (L. Moscovo). "Não levar Eder, Nani ou outros que escreveram uma página brilhante no futebol português, é difícil. Para mim são todos como meus filhos, não tenho enteados. Não ligo muito a clubes, olho para o que os jogadores me podem dar. Mas tenho de escolher os que melhor compõem este puzzle", explicou o selecionador.

Depois virou agulhas para o presente. "Agora, mais importante do que as ausências, é falar de quem está, é com estes que vamos tentar tudo. "A escolha foi esta e agora o mais importante é "nós". Portugal conquistou o Euro com a palavra "nós" e é nesse "nós" que nos vamos centrar para honrar e servir bem o nosso país no Mundial." Um "nós" que nos relvados na Rússia estará representado por 13 dos campeões europeus - Rui Patrício e Anthony Lopes, os defesas Cédric, Pepe, Bruno Alves, José Fonte e Raphaël Guerreiro, os médios William Carvalho, João Moutinho, João Mário e Adrien Silva e os avançados Cristiano Ronaldo e Ricardo Quaresma -, nove estreantes em fases finais e um veterano resgatado (Beto).

Fernando Santos vive com o drama de uma geração de talento muito acima da média, uma era em que se pode dar ao luxo de deixar de fora dois jogadores do Barcelona (André Gomes e Nélson Semedo). Mas com tamanha opção de escolha será a convocatória para o Mundial "melhor" do que o do Europeu? "Não é possível dizer isso. Mas tenho a mesma confiança nos dois grupos. Tenho a mesma confiança, que é absoluta", respondeu o engenheiro, que vai à procura do título mundial sob o lema "Conquista o sonho". E se há alguém que sonhou, e concretizou o sonho de milhões de portugueses, foi o selecionador nacional, ao conquistar o Europeu há dois anos. "Aqueles jogadores foram brilhantes. Tomara que nos próximos cem anos possamos ganhar mais algumas vezes e eu também", proferiu, esperançoso, Fernando Santos.

O técnico nacional tem ainda a certeza de que todos os 23 estão em condições físicas de poderem representar Portugal na Rússia, apesar de alguns terem tido uma época fustigada de lesões, como por exemplo Raphaël Guerreiro, do Borussia Dortmund. "O Raphaël tem toda a qualidade para fazer parte da seleção nacional, mas, se eu não tivesse a certeza de que estaria em condições, não estava convocado. Mais importante do que o aspeto físico, é o estar fresco mentalmente. Fizemos isso muito bem no Europeu", defendeu, antes de elogiar Fábio Coentrão, que "atempadamente" comunicou a sua indisponibilidade física: "Comportou-se de uma forma exemplar e tenho de destacar a elegância que mostrou perante o selecionador nacional."

Fernando Santos está convicto de que as agressões de que foram vítimas os jogadores do Sporting (ver páginas 2 a 7) não vão refletir-se no desempenho dos leões convocados: Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes e Gelson Martins.

O primeiro encontro de Portugal no Mundial 2018 é a 15 de junho, frente a Espanha, em Sochi: "É o confronto entre um candidato e um favorito, que será um grande jogo, e tenho confiança de que o candidato possa vencer. A Espanha é um favorito, uma equipa fortíssima, mas não teremos nenhuma final com a Espanha. Os restantes adversários também são fortíssimos. Será uma fase de grupos difícil."

O "orgulho" dos eleitos

"O sentimento é muito difícil de descrever, é uma situação nova para mim mas que me deixa cheio de orgulho de poder representar o nosso país numa competição desta importância", afirmou à SportTV o lateral do Nápoles Mário Rui, uma das novidades da convocatória. Sobre as expectativas portuguesas para a competição, o defesa considera que "Portugal tem de enfrentar isto jogo a jogo, tentar ganhar todos os jogos que tem pela frente mas sempre passo a passo".

Nas redes sociais, jogadores como André Silva e Bernardo Silva realçaram o "orgulho" por fazerem parte dos 23 eleitos, mas também houve mensagens de apoio de quem ficou de fora. "Não estou entre os 23, mas faço parte dos milhões que serão o 12.º jogador de Portugal no Mundial. Vamos rapazes, boa sorte", escreveu Rony Lopes, do Mónaco.

Dos 35 pré-convocados, foram ainda preteridos André Gomes, Nani (um dos mais internacionais de sempre), Eder (o marcador do golo mais importante da história do futebol português), Antunes, Cancelo, Luís Neto, Nélson Semedo, Rolando, Rúben Neves, Sérgio Oliveira e Paulinho. E será deste lote que sairão eventuais substitutos, caso haja alguma lesão de última hora.