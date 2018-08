Conheça a lista dos 35 pré-convocados de Fernando Santos

Deste lote de 35 nomes, Fernando Santos terá de retirar 12 jogadores no anúncio que vai fazer na quinta-feira às 20.15, diretamente da Cidade do Futebol, em Oeiras. Desta lista as principais novidades são Paulinho, avançado do Sp. Braga, e Sérgio Oliveira, médio do FC Porto. Relativamente aos guarda-redes já estão definidos os três que vão viajar para a Rússia: Rui Patrício, Anthony Lopes e Beto. André Almeida e Pizzi, do Benfica, não estão sequer entre os pré-convocados.

Eis a lista completa:

Guarda-redes - Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe) e Rui Patrício (Sporting)

Defesas - Antunes (Getafe), Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Inter), José Fonte (Dalian Yifang), Luís Neto (Fenerbahçe), Mário Rui (Nápoles), Nélson Semedo (Barcelona), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Rolando (Marselha) e Rúben Dias (Benfica).

Médios - Adrien Silva (Leicester), André Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham), João Moutinho (Mónaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Sporting).

Avançados - André Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Éder (Lokomotiv), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência), Nani (Lazio), Paulinho (SC Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas) e Ronny Lopes (Mónaco).