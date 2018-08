Coentrão abdica do Mundial 2018 e abre vaga na lateral-esquerda

O anúncio apanhou meio mundo de surpresa, mas não o selecionador nacional Fernando Santos - que já sabia da decisão do jogador desde a semana passada. Fábio Coentrão abdicou da presença no Mundial 2018, abrindo uma vaga na lateral-esquerda da equipa portuguesa: Mário Rui é o principal candidato a juntar-se a Raphaël Guerreiro na lista de convocados. Antunes é a outra hipótese incluída na pre-convocatória conhecida ontem à noite.

Três dias antes do anúncio da convocatória de Portugal para o Campeonato do Mundo de futebol (que decorre na Rússia de 14 de junho a 15 de julho) surgiu a primeira certeza: Fábio Coentrão não fará parte da lista que Fernando Santos vai revelar na quinta-feira, às 20.15, na Cidade do Futebol (Oeiras). Ontem, o lateral do Sporting (cedido pelo Real Madrid) apresentou a sua renúncia temporária à seleção nacional.

"Na semana passada, depois de grande ponderação, dei conta ao selecionador de que, após uma época muito desgastante, sinto não estar nas condições necessárias para representar a seleção numa prova com a exigência do Campeonato do Mundo", explicou o futebolista num comunicado divulgado nas redes sociais da internet. Coentrão, de 30 anos, voltara nesta época à equipa das quinas, após dois anos muito fustigado por lesões (que levaram até a que falhasse o Euro 2016). No entanto, ao fim de uma época bastante agitada no Sporting (43 jogos e algumas polémicas fora dos relvados) exclui-se do que poderia ser a sua quarta grande competição (após os Mundiais de 2010 e 2014 e o Euro 2012). Para o vila-condense, este não é um adeus definitivo à seleção. "Jamais virarei as costas ao meu país e espero poder vir a representar a nossa seleção mais vezes no futuro. Até lá, sou e serei sempre mais um a torcer por fora", diz no comunicado.

Fábio Coentrão (que fez o último jogo pela seleção em setembro frente à Hungria) já fora dispensado da equipa das quinas depois de ter sido chamado para os particulares com o Egito e a Holanda, em março. "Apesar de os exames não terem revelado uma situação impeditiva, na avaliação médica o jogador revelou estar muito queixoso e limitado numa das coxas", justificou, então, a Federação Portuguesa de Futebol.

Na ocasião, o maior beneficiado foi Mário Rui - que foi convocado pela primeira vez para a seleção portuguesa e se estreou frente à Holanda. O esquerdino do Nápoles e Raphaël Guerreiro (do Borussia Dortmund) são os principais candidatos a integrar a convocatória para o Mundial 2018 como laterais-esquerdos.

Raphaël Guerreiro, de 24 anos, foi pouco utilizado nesta temporada, devido a lesões (operação ao tornozelo e problemas musculares), mas voltou à titularidade no sábado, ao fim de dois meses sem jogar. Já Mário Rui, de 26 anos, tornou-se titular indiscutível do Nápoles, a partir de dezembro.

A outra hipótese incluída na lista de 35 pré-convocados divulgada ontem é Antunes. O lateral do Getafe, de 31 anos, tem jogado com frequência na liga espanhola, mas não foi chamado para os últimos particulares da seleção nacional (somou duas internacionalizações no último ano).

Eliseu, do Benfica (nove encontros, oito deles como titular, desde que Raphaël Guerreiro se magoou na estreia na Taça das Confederações), e Kévin Rodrigues, da Real Sociedad (uma internacionalização), também foram chamados por Fernando Santos no último ano, mas perderam o comboio nos derradeiros meses. O benfiquista não joga desde dezembro, o luso-francês tem alternado a titularidade com o banco nas últimas semanas, e ambos já sabem que - como Fábio Coentrão - vão seguir à distância o Mundial 2018.

Atualizado após a divulgação da lista de 35 pré-convocados de Portugal para o Mundial 2018