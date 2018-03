Pub

Portugal perdeu um único jogo diante da Holanda, realizado em 1991. E venceu os três únicos duelos entre as duas seleções em fases finais de grandes competições.

A seleção portuguesa tem um historial positivo frente à Holanda, o adversário desta noite em Genebra, na Suíça. Em 12 confrontos, Portugal só perdeu com a laranja mecânica uma única vez. De resto, somou sete vitórias e quatro empates, com a particularidade de três triunfos terem acontecido em fases finais de grandes competições (Europeus e Mundiais).

Desde 1990, data do primeiro embate entre as duas seleções, a única derrota aconteceu em 1991, na fase de qualificação para o Europeu de 1992. Numa Holanda treinada por Rinus Michels, e onde figuravam jogadores como Ronald Koeman (atual selecionador laranja), Frank Rijkaard, Van Basten, Dennis Bergkamp e Ruud Gullit, um golo de Richard Witschge deu o triunfo aos laranjas, em Roterdão.

De então para cá, Portugal nunca mais perdeu um jogo, com destaque para o facto de três embates, que se saldaram em três vitórias, terem acontecido em fases finais de grandes provas. No Euro 2004, realizado em Portugal, a seleção nacional liderada por Scolari despachou a Holanda nas meias-finais, ao vencer por 2-1, em Alvalade, com golos de Cristiano Ronaldo e Maniche - Jorge Andrade ainda marcou na própria baliza.

As duas seleções voltaram a encontrar-se, desta feita nos oitavos-de-final do Mundial 2006, que se realizou na Alemanha... e nova vitória de Portugal, outra vez com um golo de Maniche a Edwin van der Sar, que era o guarda-redes dessa seleção que tinha como selecionador... Marco van Basten.

A última vez que se cruzaram numa grande competição aconteceu a 17 de junho de 2012, na fase de grupos do Campeonato da Europa, organizado pela Polónia e Ucrânia. Portugal, à data orientado por Paulo Bento, voltou a vencer (2-1), num jogo onde Cristiano Ronaldo bisou (28" e 74") e Rafael van der Vaart marcou o golo de honra dos holandeses.

Portugal e Holanda defrontaram-se pela última vez em agosto de 2013, num jogo particular realizado no Estádio do Algarve que terminou empatado a um golo. A seleção laranja esteve em vantagem quase até ao final, mas Cristiano Ronaldo igualou a partida aos 87 minutos.

CR7, aliás, costuma ser um quebras cabeças para os holandeses, pois nos quatro jogos que realizados marcou quatro golos. Só ficou em branco na partida dos oitavos de final do Mundial 2006, num jogo em que foi substituído aos 34 minutos por lesão. Esta noite, em Genebra, e tendo em conta o seu atual momento goleador, Ronaldo pode tornar a Holanda numas das suas principais vítimas a nível de seleções.