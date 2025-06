Seleção vai jogar com a Suécia em março de 2024

"Tudo faremos para encher as bancadas e criar um ambiente incrível de modo a premiarmos Portugal pela recente qualificação imaculada que conseguiu, com 10 vitórias em 10 jogos. Tratou-se da qualificação mais eficiente da história da nossa seleção e, por isso, semelhante feito merecerá a devida homenagem da parte do Vitória SC e dos adeptos da região do Minho. Grato pela escolha da FPF e do senhor presidente Fernando Gomes, o Vitória SC sente-se muito honrado pelo regresso da Seleção Nacional a Guimarães e receberá os seus atletas e treinadores de braços abertos na certeza de que o Estádio D. Afonso Henriques será palco de um grande jogo", completou António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães.