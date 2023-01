Seleção nacional de andebol empata com Brasil em final polémico

Portugal empatou hoje o Brasil (28-28), no primeiro jogo do Grupo II da Ronda Principal do Campeonato do Mundo de andebol. O golo do empate brasileiro foi marcado depois do jogo acabar, num livre de sete metros a castigar uma falta de Borges.

Depois de vencer o Grupo D da fase preliminar, a equipa portuguesa, que vencia 12-11 ao intervalo, ainda festejou aquele que seria um importante rumo aos quartos de final.

Portugal amealhou assim um ponto e soma agora três pontos, os mesmos da Suécia, e mais um do que Brasil, Islândia e Hungria, enquanto Cabo Verde, próximo adversário da seleção nacional (sexta-feira) tem zero.