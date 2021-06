Seleção homenageou Neno e Ronaldo foi o primeiro a pisar o relvado

A seleção nacional fez esta manhã o primeiro treino em solo húngaro, com vista à estreia no Euro2020, na terça-feira (dia 15), frente à Hungria. Cristiano Ronaldo foi o primeiro a subir ao relvado. O momento foi partilhado no Instagram da seleção e teve milhares de visualizações em escassos minutos.

Antes de a bola rolar no treino, a comitiva portuguesa prestou homenagem a Neno, o antigo guarda-redes da seleção, que morreu na quinta-feira. Antonhy Lopes juntou-se a Rui Silva e Rui Patrício nesse momentos, deixando a sessão logo depois.

O luso-francês continua a recuperar de uma lesão sofrida na véspera do particular com Israel (4-0, na quarta-feira), sendo a única baixa de Fernando Santos nesta altura, pelo que foi dado a entender nos primeiros 15 minutos do treino aberto à comunicação social e ao mundo inteiro pelas redes sociais.

Danilo: "Desde que Fernando Santos chegou, passámos a privilegiar o nós ao invés do eu"

Para Danilo, a seleção tem a mesma ambição de 2016, mas não é a principal favorita a vencer o Euro2020, apesar dos "muitos talentos" que tem à disposição. "Este é um grupo diferente, muitos jogadores jovens, que estão a ter esta experiência pela primeira vez. A ambição é a mesma do Euro2016, os jogadores têm fome de ganhar. Somos campeões da Europa e é um orgulho estar a defender o título, mas há muitos candidatos à vitória. Somos uma dessas seleções com ambição de ganhar, mas não somos o candidato principal", afirmou o médio do PSG, antes do treino esta sexta-feira.

"Desde que Fernando Santos chegou, passámos a privilegiar o nós ao invés do eu. Mudou o paradigma e isso ajudou-nos a ganhar competições. Ele passa-nos essa mensagem, de que não podemos pensar só no eu, mas sim no grupo e todos têm de se sacrificar por esse lema", revelou o médio.

Com apenas três centrais entre os 26 jogadores convocados para o Euro2020, Danilo é visto por Fernando Santos como uma das alternativas a quarto elemento para o eixo defensivo, algo a que o jogador se habituou ao longo da última época: "Esta época ajudou-me a ser mais polivalente, deu-me outro estatuto na posição. Consigo fazer essa posição de uma forma mais eficaz e sinto que posso ajudar aqui na seleção, tal como fiz no clube."

A quatro dias da estreia no Europeu, Danilo antecipou o embate com a Hungria, considerando tratar-se de uma "seleção muito aguerrida, que não dá um lance por perdido", razão pela qual Portugal tem de se "preparar bem, para que não haja surpresas", ainda para mais numa Puskas Arena que vai contar com cerca de 60 mil adeptos nas bancadas.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre hoje e 11 de julho.