Seleção feminina de ténis de mesa conquista bronze

A seleção feminina de ténis de mesa conseguiu este sábado a medalha de bronze no torneio por equipas dos Jogos Europeus Cracóvia2023, ao vencer a França (3-0) no jogo de apuramento do terceiro lugar.

"Significa muito. Já tinha vencido o ouro em individual e só faltava em equipas. Desta vez, conseguimos. Éramos cabeças de série, por isso era possível", disse Yu, de 44 anos, aos jornalistas.

Fu Yu (30.ª do ranking mundial) e Matilde Pinto (340.ª) venceram Camille Lutz (91.ª) e Prithika Pavade (68.ª) no jogo de pares, por 3-1 (11-4, 9-11, 11-7 e 11-4), enquanto Jieni Shao (44.ª) bateu Nan Yuan (20.ª) na 'negra' (6-11, 8-11, 11-7, 11-7 e 11-7) e Fu Yu fechou o encontro ante Pavade por 3-1 (11-8, 7-11, 11-7 e 11-9).

A partida começou a ser ganha com uma parelha inédita, uma vez que Fu Yu e Matilde Pinto "nunca" treinaram juntas, quanto mais jogar, mas acabou por correr bem, com o jogo de ambas a encaixar, entre a mais experiente e a mais nova, de 17 anos.

"Ficámos mais descansadas, porque se perdêssemos seria mais difícil", explicou.

Matilde Pinto, por seu lado, destacou a "muita felicidade" por chegar ao terceiro lugar mas também por "poder estar nesta equipa, com a Fu, a Jieni e a Inês".

No segundo jogo, foi Jieni Shao a mostrar o caminho da vitória, uma vez que perdeu os dois primeiros sets ante uma jogadora que fecha o top 20 mundial e conseguiu recuperar, galvanizando as hostes lusas.

"A Jieni estava a perder 2-0 e acabou a vencer 3-2, deu-me mais confiança", admitiu Fu Yu.

A 30.ª jogadora do mundo entrou depois em ação e confirmou as credenciais de uma carreira de décadas nas mais altas posições do ranking mundial, como uma das figuras cimeiras da história do ténis de mesa português, fechando a partida para colocar a equipa no pódio.

"Com este resultado já podemos continuar a seguir nos primeiros 16 do mundo", destacou, já a pensar no apuramento olímpico para Paris2024.

De resto, a mesatenista de 44 anos também nunca tinha jogado pares com Inês Matos e também venceu, acabando por elogiar as duas jovens: "São boas meninas e boas jogadoras".

Pinto, 'boa menina', reforçou a "prestação muito boa" numa "prova com grande amplitude", na qual a diferença também se fez ao estarem "todas muito unidas, jogando melhor", além de elogiar o "papel importante da Fu e da Jieni", que jogaram as partidas individuais ao longo do torneio.

Após o encontro que opôs as francesas, oitavas do ranking mundial, às portuguesas, 11.ª, na Hutnik Arena, a formação comandada por Xie Juan, e que inclui ainda Inês Matos, consumou a quinta medalha para o ténis de mesa em Jogos Europeus, somando-a ao ouro de Fu Yu em Minsk2019 e das equipas masculinas em Baku2015, além da prata de Marcos Freitas, já neste torneio, e do bronze também dos homens em Minsk2019.

Portugal soma 14 pódios em Cracóvia2023, com os três ouros, as sete pratas e os quatro bronzes já conquistados.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.

Seleção masculina perde bronze para a França

Já a seleção masculina de ténis de mesa terminou este sábado os Jogos Europeus na quarta posição, ao perder por 3-2 com a França na luta pela medalha de bronze, em Cracóvia.

Em duplo duelo luso-francês na luta pelo terceiro lugar, e já com as mulheres portuguesas a celebrar o bronze (3-0), a formação nacional, oitava do ranking mundial, até esteve a vencer, contudo permitiu a recuperação à sétima seleção da mesma hierarquia, que assim celebrou.

"Estamos frustrados, como é obvio. O objetivo era chegar ao pódio. Começámos bem, a ganhar à Roménia nos quartos de final. Nas meias-finais todas as equipas eram muito fortes. Alemanha, França e Suécia lutam pelo primeiro lugar do pódio em Jogos Olímpicos. Sabíamos que ia ser muito difícil. Ontem demos tudo com a Alemanha, mas não correu muito bem. Hoje, voltámos a entregar-nos a 100%" disse, à Lusa.

Portugal chegou a estar a ganhar por 2-1, após os triunfos de Marcos Freitas e Tiago a Apolónia nos pares e deste último no primeiro desafio de singulares, mas depois perdeu os restantes jogos individuais, cedendo por 3-2.

"Penso que estivemos muito perto de vencer. Tive chances de ganhar o terceiro set e ficar a ganhar 2-1 [no quarto jogo], mas não consegui aproveitar na fase final. Este último jogo do João Geraldes não correu muito bem, mas estava ao alcance dele", analisou.

Com a aposta de João Geraldo, 39.º do ranking mundial, para dois jogos de singulares, Marcos Freitas (62.º) e Tiago Apolónia (47.º) tiveram o primeiro desafio de pares, contra Simon Gauzy (37.º) e Alexis Lebrun (18.º), a quem venceram por 3-0.

Depois de dois começos 0-3, Freitas e Apolónia, mais consistentes e serenos nos momentos decisivos, impuseram-se por duplo 12-10, sendo que no terceiro set começaram com 6-0 e fecharam em 11-3, colocando Portugal em vantagem.

Frente ao medalha de ouro individual, Félix Lebrun (31.º), de apenas 16 anos, mas que derrotou Freitas na final, João Geraldo não conseguiu evitar a supremacia do rival, traduzida em 11-6, 11-6 e 13-11, neste caso recuperando de desvantagem 5-9.

Com 1-1, Tiago Apolónia defrontou e impôs-se a Alexis Lebrun pelos parciais de 11-8, 4-11, 11-9 e 13-11, colocando Portugal a vencer por 2-1, com dois singulares por disputar.

A reedição da final de singulares juntou Marcos Freitas e Felix Lebrun, o menino-prodígio que se impôs novamente, agora por 3-1, com os parciais de 11-8, 9-11, 13-11, recuperando de desvantagens de 3-6 e 11-10, e 11-7.

Com 2-2, coube a João Geraldo e Simon Gauzy decidir quem levava o bronze, com o gaulês a impor-se por 11-8, 11-9 e 11-6.

Marcos Freitas destacou o "esforço, dedicação e empenho" do trio, considerando que, apesar de tudo, "o quarto lugar não é mau": "Queríamos mais, mas não é mau. Conseguimos arrecadar alguns pontos para o ranking mundial".

O atleta madeirense, de 35 anos, deu os "parabéns à França, que jogou muito bem", destacando a sua "equipa jovem e muito forte", na qual se destacam os irmãos Felix e Alexis Lebrun, de 16 e 19 anos, também medalhas de ouro e bronze na competição individual, respetivamente.

"Nós, é continuar a treinar e a evoluir para estarmos bem nas próximas provas de equipas para nos apurarmos para os Jogos Olímpicos", disse, referindo-se aos mundiais de fevereiro, em Busan, na Coreia do Sul, nos quais tudo se decide.

