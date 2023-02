Seleção feminina de futebol qualifica-se para o Mundial

A equipa portuguesa venceu os Camarões por 2-1. Diana Gomes fez o primeiro golo na primeira parte. E mesmo à beira do final (89 minutos) a equipa dos Camarões empatou com um golo de Nchout . Contudo, nos descontos a equipa portuguesa beneficiou de uma grande penalidade concretizada por Carole Costa, dando assim a vitória e a histórica classificação à equipa de Portugal

O jogo teve início às 19:30 locais (06:30 em Lisboa), no Estádio Waikato, na Nova Zelândia, o mesmo onde a equipa treinada por Francisco Neto já havia vencido na sexta-feira a seleção neozelandesa por 5-0, em encontro de preparação.

Para Portugal (22.º do ranking mundial), o embate com os Camarões (58.º) foi mais importante da sua história no futebol jogado por mulheres, num percurso que tem sido em crescendo e depois de já ter estado em dois europeus, em 2017 e 2022.

Portugal vai agora jogar, na fase final, no Grupo E aos Países Baixos (jogo em 23 de julho), medalhas de prata no último Campeonato do Mundo, Vietname (27 de julho) e às campeãs em título Estados Unidos (01 de agosto).

A fase final do Mundial feminino de 2023 realiza-se na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.