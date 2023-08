Seleção espanhola. Da rebelião à final do mundial

Foi preciso Salma Paralluelo sair do banco para mais uma vez mudar a história de uma partida e abrir caminho ao triunfo de Espanha sobre a Suécia (2-1), que colocou as espanholas na final do mundial de futebol feminino. Hoje Austrália e Inglaterra decidem quem se junta a elas na final de domingo. A Suécia, vice-campeã em 2003, vai lutar pelo terceiro lugar, que já alcançou em 1991, 2011 e 2019.

A consagrada Alexia Putellas deu lugar à jovem e elétrica Salma Paralluelo - heroína dos quartos de finais ao marcar aos Países Baixos e levar a equipa ao encontro da Suécia -, que abriu o marcador aos 81 minutos. Aos 19 anos e 275 dias, Paralluelo tornou-se na segunda jogadora mais jovem a marcar numa semifinal desde a canadiana Kara Lang (16 anos e 348 dias) em 2003, também contra a Suécia. Rebecka Blomqvist ainda empatou o jogo, mas um minuto depois Olga Carmona colocou a Espanha na final.

O sucesso de La Roja é tudo menos fruto do acaso. Espanha é a atual Campeã Mundial Sub-20 e Bicampeã Mundial Sub-17 e ao nível de clubes viu o Barcelona vencer a Champions e Putellas ser eleita a melhor jogadora do Mundo. "É um orgulho ser técnico de Espanha nestes seis anos, ver toda a evolução, ver a metodologia que implantamos há muitos anos e ver como transmitimos a essência do nosso futebol às nossas jogadoras desde os 14 anos de idade, desde que vieram para as seleções pela primeira vez", disse Jorge Vilda, antes de Salma Paralluelo dizer alto e bom som: "Queremos fazer história e levantar o troféu."

Da rebelião à final

Há um ano, as jogadoras da seleção espanhola uniram-se para pedir a demissão do selecionador Jorge Vilda. O núcleo duro da equipa, liderado pelas capitãs - Irene Paredes, Patri Guijarro, Jenni Hermoso e Alexia Putellas (na altura ausente por lesão) - considerava que o técnico nacional não potenciava o valor das jogadoras e pediram a sua saída, justificando querer alguém para "maximizar o desempenho de uma geração" que não via o sucesso nos clubes refletido na seleção.

Os quartos-de-final do Mundial 2021 e os oitavas do Euro 2022 eram pouco para tanto talento individual, segundo elas e a culpa era da falta de capacitação da equipa técnica liderada por Jorge Vilda, que enfrentou a rebelião no balneário e recusou sair do cargo, contando com o apoio do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Jorge Rubiales.

Daí que a presença na final seja antagónica. Se por um lado Vilda mostrou ter a competência que as jogadoras diziam não ter, por outro elas continuam a escrever a história em nome próprio e a mostrar ao mundo que ele não é o selecionador delas, deixando-o (e até ignorando-o, como fizeram após o triunfo sobre os Países Baixos) sozinho nos festejos.

Certo é que os espanhóis parecem rendidos à sua seleção feminina e ao trabalho do selecionador Das 15 jogadoras que assinaram a carta a pedir a saída do técnico, apenas três voltaram atrás na decisão e foram convocadas para o Mundial da Austrália e Nova Zelândia: Mariona Caldentey, Ona Batlle e a Aitana Bonmatí.

Vilda não teve medo de novas polémicas, começando inclusive por entregar a baliza a Cata Coll de 22 anos, mudando jogadoras de posição e gerindo a utilização de Putellas, a melhor do Mundo que chegou ao mundial lesionada. Mas o feito de Vilda só o será efetivamente se erguer o troféu no próximo domingo.

