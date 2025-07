Seleção de futsal perde um jogo oficial sete anos depois

Estes 45 jogos de invencibilidade até começou mal, uma vez que no jogo de apuramento do terceiro lugar do Mundial 2016 a seleção nacional empatou 2-2 com o Irão, tendo acabado por perder no desempate por penáltis (3-4). Este foi o primeiro de sete empates registados nestes sete anos, algo que apenas se podem orgulhar Finlândia, Polónia, Chéquia, Marrocos, Cazaquistão e Espanha. No entanto, a seleção espanhola nem tem muito por que sorrir, uma vez que acabou por perder nos penáltis na final da Finalíssima Continental, que na prática é a taça intercontinental entre as melhores seleções da Europa e da América do Sul.