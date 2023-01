Seleção de andebol deslumbra e pode voltar a fazer história

A seleção nacional de andebol joga com o Brasil (quarta-feira, 14.30, RTP2) e pode dar já um passo de gigante rumo ao objetivo de superar a melhor classificação de sempre num Campeonato do Mundo. O 10.º lugar conseguido em 2021 é "mais do que possível" neste Mundial 2023, que decorre na Suécia e Polónia, defendem ao DN dois dos melhores andebolistas portugueses de sempre, Paulo Faria e Ricardo Andorinho.

Depois de perder com a Islândia (30-26) e vencer a Coreia do Sul (32-24) e a Hungria (27-20), Portugal apurou-se em primeiro lugar para o chamado main round, onde jogará com o Brasil, Cabo Verde (dia 20) e a Suécia (dia 22).

"O jogo com a Hungria correu tão bem que dá uma mega-possibilidade à seleção nacional de fazer história mais uma vez. O cenário estava negro, Portugal tinha de ganhar por sete golos de diferença, entrou mal no jogo, só que Miguel Espinha começou a defender tudo, chegou a ter 88% de eficácia nos primeiros 12 minutos, o que é brutal e nenhum guarda-redes no Mundo faz, e destruiu a tática húngara por completo, abrindo o jogo para o lado de Portugal. E, de repente, a melhor classificação de sempre está ao alcance. O sonho está acessível", segundo Paulo Faria, um dos mais internacionais da história do andebol português (118 jogos até 1997).

Além das exibições gigantescas de Miguel Espinha na baliza, a seleção tem contado com a experiência de Areias, Portela, Frade ou Rui Silva e uma nova geração de jogadores fora da caixa. "As seleções devem 99% do trabalho aos clubes e há muito talento a aparecer. O Kiko [Francisco Costa] e o André Gomes, por exemplo, têm uma forma de jogar única, fora dos padrões tradicionais e ditos normais. Ter jogadores não-formatados é bom. No meu tempo éramos relativamente formatados, até os gestos técnicos eram iguais, um remate de anca era um remate de anca, uma rosca era uma rosca. Os miúdos agora têm recursos técnicos fabulosos. A velocidade de execução e de remate do Kiko deixou-me de boca aberta. O André Gomes faz um golo num remate de meia anca aos 9 metros. Coisas que na minha geração não conseguíamos fazer" elogiou Paulo Faria, impressionado com Kiko: "O que ele está a fazer aos 17 anos nunca vi um jogador fazer a nível mundial."

Ricardo Andorinho estende o elogio a André Gomes. "Faz coisas que um super-atleta do andebol mundial não faz, mas quem não conhece o andebol mundial não tem noção do tamanho do potencial dele", destacou o antigo jogador, que foi vice-presidente da Federação Portuguesa de Andebol entre 2013 e 2018, ano em que saiu para acompanhar João Benedito na candidatura à presidência do Sporting. Andorinho já não assistiu por dentro e como dirigente à melhor fase de sempre do andebol português, mas, para quem como ele representou a seleção por 98 vezes até 2006), "ver Portugal a jogar andebol ao nível de uma França e de uma Espanha é um orgulho muito grande".

Paulo Fidalgo: "O Brasil é um adversário muito complexo em Mundiais. A Suécia é Campeã da Europa, e Cabo Verde é uma seleção que tem muitos jogadores com experiência no andebol português."

Tudo mudou em 2016

Explicar o sucesso é algo "muito complexo", segundo Andorinho, que reconhece que "agora é fácil" justificar as opções que foram feitas pela Federação e levaram ao sucesso da seleção no Euro 2020 (6.º lugar) e no Mundial 2021 (10.º), como a entrada de Paulo Pereira para selecionador em 2016: "Fez um trabalho excecional ao alargar o grupo de selecionáveis, com quatro e cinco atletas por posto específico, para lhes dar completividade e pressão, mas também cativá-los, dizendo-lhes que estavam entre os melhores e que tinham possibilidades de ir à seleção, fazendo-os sentir que se não fossem chamados é porque estava lá um tão bom ou melhor do que eles."

Paulo Faria vai ainda mais longe nos elogios ao técnico, que esteve ausente nos primeiros três jogos deste mundial por castigo. "Esta geração tem uma coisa absolutamente admirável: entra em campo para vencer, com eles acabou o "vamos tentar e o "se calhar hoje dá". Eles querem ganhar e sentem que são capazes de ganhar. Eu entrei em jogos em que o balneário dizia "hoje vai ser quase impossível ganhar". Essa mentalidade vencedora é mérito desta geração e de Paulo Pereira", defendeu o antigo andebolista, hoje com 50 anos.

Além do o diálogo ambicioso da federação, a evolução também se fez ao nível da estrutura federativa e direção nacional. Hoje o staff tem desde o treinador de guarda-redes ao analista estatístico. "Quanto mais completas forem as estruturas mais perto do sucesso ficas e parece-me que o andebol, português está muito bem estruturado e motiva pela competência."

Modalidade tem perdido praticantes

O andebol é das modalidades de pavilhão mais praticadas em Portugal (à exceção do futsal e do voleibol), mas perde praticantes há vários anos e nem o sucesso da seleção nos mais recentes inverte esse cenário. Segundo dados do Instituto Português do Desporto e Juventude, de 2018 até final de 2021, o andebol perdeu 18 214 praticantes.

Uma queda brutal acentuada pela pandemia da covid-19: de 2020 a 2021, a modalidade perdeu 13 947 atletas (8314 homens e 5633 mulheres). Os dados de 2022 ainda não estão disponíveis, mas devem registar uma subida face a 2021, que teve 31 447 praticantes, o número mais baixo da década.

