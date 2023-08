Seleção chegou a Lisboa e ainda não esqueceu que "foi por um poste" que não passou aos oitavos de final

Chegaram cansadas, e tristes, mas orgulhosas pelo desempenho no primeiro mundial de futebol feminino da história. E ainda sem esquecer que "foi por um poste" que Portugal não venceu as bicampeãs mundiais e passou aos oitavos de final.

O empate com os EUA e aquele remate ao poste de Ana Capeta já depois dos 90 minutos ainda vai demorar a ser digerido, mas a receção carinhosa no Aeroporto de Lisboa, a mensagem do primeiro-ministro António Costa e a ida ao Palácio de Belém para um breve encontro com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa pode ajudar a aliviar o peso das lágrimas do rosto das navegadoras.

A capitã Dolores Silva começou por agradeceu o apoio e pediu que se continue a apostar na modalidade e no talento da jogadora portuguesa, porque o futuro será "risonho" para uma equipa que, espera, ser uma inspiração para muitas mulheres. "É sem dúvida incrível sentir todo este apoio de perto. Não era a data em que queríamos chegar, mas acima de tudo fica a prestação de toda a equipa e do grupo de trabalho. Representámos todos os portugueses e todas as mulheres que sonharam estar um dia naquele patamar, todas as jovens que um dia sonham chegar lá. Espero que as tenhamos inspirado. O futuro é risonho. Estamos muito orgulhosas do que fizemos e só temos de agradecer a todos os portugueses que nos acompanharam lá, na televisão, que acordaram e ouviram aquilo que pedimos. Agora é bola para a frente", disse a capitã, admitindo que ainda custa lembrar aquele final de jogo com os EUA.

"Acho que foi por um poste que não conseguimos tornar o impossível possível. Fomos a acreditar que era possível e acho que isso se viu dentro de campo. Tentámos tudo contra uma equipa que dispensa apresentações. Mostrámos o que é jogar à Portugal e o que isto tudo representa para nós. Uma aposta muito grande da nossa federação, do nosso presidente, de todos os portugueses que acreditaram em nós e que agora também têm os olhos em nós. Que continuem a apoiar muito, em setembro temos uma nova competição. Esperamos que isto seja o abrir de um livro muito bonito", lembrou aludindo à presença na Liga das Nações, que começa já em setembro.

Já Ana Borges mostrou orgulho pelo desempenho da equipa no Mundial: "As lágrimas eram porque queríamos continuar em competição e foi uma frustração. Estivemos a um poste dos oitavos de final. Sentimos um orgulho enorme em ser portuguesas e representar Portugal." Para a mais internacional das portuguesas, o apoio dos portugueses foi sentido a 19 mil quilómetros de distância: "Apesar do fuso horário, não nos iriam falhar. Muitas vezes fomos buscar força a eles [adeptos]." Quanto a partilhar palco com jogadoras como Alex Morgan e Rapinoe..., prefere "partilhar o campo com jogadoras portuguesas"

A seleção foi esperada por largas dezenas de adeptos e Jéssica Silva lembrou que a partir de agora, a equipa sente que vai "ter cada vez mais responsabilidade". "É muito orgulho. Foram 30 dias muito bem passados. Estamos todas muito felizes por aquilo que fizemos. Acho que nos transcendemos. Desportivamente não conquistámos o que queríamos ter conquistado, mas estamos todas muito orgulhosas pelo nosso percurso e temos de dar continuidade ao que nos fez chegar a este patamar. Em setembro temos a Liga das Nações e que os portugueses continuem a demonstrar esse apoio, que nós agradecemos", disse a avançada.

Para Jéssica Silva não foi só no Mundial que se viu a evolução da equipa e e do futebol feminino português: "Têm sido oito anos numa evolução crescente e temos de continuar. Estamos felizes e motivadas para o que aí vem." E sem esquecer quem as ajudou a chegar lá. "É um trabalho de todos. Dos clubes, das nossas famílias, da federação. Todas as pessoas que estão na nossa atmosfera durante o ano são muito importantes. São elas que nos aturam e que nos ajudam a estar nas melhores condições para representar Portugal. Trabalhámos muito bem, fizemos uma época desportiva muito longa e boa e acho que o desfecho deste Mundial foi a imagem daquilo que tem sido o nosso ano. Infelizmente não conseguimos o nosso objetivo, mas tem de ficar realçada a nossa imagem e aquilo que fizemos contra grandes referências a nível mundial. Acho que conquistámos o respeito do mundo inteiro", lembrou Jéssica Silva.

Navegadoras serão distinguidas com medalha

António Costa, saudou a seleção no dia do regresso ao país, anunciando o lançamento de uma medalha comemorativa da estreia em Mundiais. "Saúdo o regresso das Navegadoras, que nos encheram de orgulho como jogaram e sobretudo como derrubaram mais um muro na desigualdade de género. Para assinalar este momento histórico, o Governo determina a emissão de medalha comemorativa da primeira participação de uma seleção feminina no campeonato Mundial de futebol", anunciou o primeiro-ministro no Twitter antes de a equipa das quinas aterrar no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Portugal concluiu na terça-feira a primeira participação de sempre num Mundial feminino, que decorre na Austrália e na Nova Zelândia, depois de empatar com os Estados Unidos (0-0), vencer o Vietname (2-0, com golos Telma Encarnação e Kika Nazareth) e perder com os Países Baixos (0-0) no Grupo E.

(em atualização)