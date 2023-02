Seleção a 90 minutos do Mundial. O jogo mais importante da vida delas começou em 2015...

Portugal quer fazer aquilo que nunca foi feito. A seleção nacional quer estar presente no Campeonato do Mundo de futebol feminino e nunca esteve tão perto e tão capacitada para o conseguir. A inédita presença na maior prova de seleções está à distância de 90 minutos. É já no dia 22 (quarta-feira, frente aos Camarões) que as portuguesas jogam o playoff de acesso ao Mundial 2023, que se realiza no verão na Austrália e Nova Zelândia.

Se o ano de 2022 foi bom, 2023 promete ser memorável. A seleção portuguesa atingiu no final do ano passado a melhor classificação de sempre no ranking da FIFA, a 22.ª posição (14.ª a nível europeu). Elas não escondem a vontade de fazer história naquele que é o jogo mais importante das suas vidas e da história do futebol feminino português.