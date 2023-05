Segurança reforçada para Real Madrid em Belgrado

Está marcado para hoje o escaldante Partizan Belgrado-Real Madrid, terceiro jogo dos quartos de final da Euroliga, depois de o jogo 2 ter ficado marcado por uma batalha campal entre jogadores das duas equipas, o que levou mesmo os árbitros a darem o encontro por terminado quando faltava 1.40 minutos para jogar e o resultado estava em 95-80 a favor do Partizan.

Segundo o portal Basket News, o Real Madrid pediu medidas adicionais de segurança para a sua deslocação a Belgrado, que terão sido aceites pelas autoridades sérvias. Os merengues solicitaram por exemplo um autocarro que fosse buscar a comitiva ao avião, para que não passasse pelo terminal de chegadas. Por outro lado, pediram um reforço do policiamento durante as deslocações em Belgrado, com escolta policial, bem como segurança 24 horas por dia junto ao hotel e durante o jogo, junto ao banco de suplentes.

Lembre-se que Guerschon Yabusele, atleta do Real Madrid, protagonizou a agressão aparentemente mais grave e foi castigado com cinco jogos de suspensão nas competições europeias, depois de ter aplicado um "golpe de judo" a Dante Exum que o lesionou.

"Lamento profundamente o meu comportamento. O basquetebol deve ser um desporto de companheirismo. As minhas sinceras desculpas ao Partizan, clube com o qual sempre tive uma grande relação, ao Dante Exum, à sua família, aos seus companheiros, equipa e adeptos", escreveu no Instagram.

Ainda nos blancos, Gabriel Deck foi punido com uma partida de suspensão, enquanto no lado sérvio houve dois atletas castigados: Kevin Punter (dois jogos) e Matias Lessort, por um encontro. Recorde-se que para além destas duas ausências, o Partizan Belgrado não poderá contar com o lesionado Dante Exum.

Entretanto, jogadores das duas equipas fumaram o "cachimbo da paz" nos últimos dias nas redes sociais, deixando a promessa de um comportamento completamente diferente no quarto jogo.

A ver vamos como será a receção do público do Partizan Belgrado ao Real Madrid, mas certamente que grande parte das 20 mil pessoas que vão encher o recinto serão tudo menos amigáveis, até porque já costumam ser adeptos pouco simpáticos para os adversários, criando normalmente um ambiente quente nos desafios das competições europeias realizadas na condição de anfitriões.

Sublinhe-se que quando a comitiva do Partizan Belgrado aterrou na capital sérvia às 6h00 da manhã da passada sexta-feira, algumas horas depois do "jogo da vergonha" de Madrid, foram recebidos em clima de euforia por várias dezenas de adeptos, no aeroporto, forma de expressar apoio à equipa. No entanto, o diretor de operações do Stark Arena, Goran Grbovic (curiosamente um ex-jogador de basquetebol de Partizan Belgrado) já deixou a garantia: "No caso de haver incidentes protagonizados pelos adeptos, se algum objeto cair no recinto ou se, pior ainda, se atingir alguém, o pavilhão será imediatamente evacuado e o quarto jogo será disputado à porta fechada".

Dentro de campo, o Partizan Belgrado lidera por 2-0 e caso vença hoje garantirá presença na final four da Euroliga.

