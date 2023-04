Schmidt tenta ser o sétimo treinador a vencer duas vezes o FC Porto no mesmo campeonato

É mais difícil do que parece. Em 88 edições do campeonato nacional, em apenas 20 épocas Benfica ou FC Porto venceram os dois confrontos entre ambos da temporada. E neste contexto, os dragões levam vantagem, pois conseguiram ganhar os dois duelos em 11 épocas, enquanto as águias só o conseguiram em nove ocasiões, podendo hoje, no entanto, encurtar essa desvantagem. Para isso precisam de derrotar o rival, no Estádio da Luz, juntando essa vitória à da primeira volta, em que o golo de Rafa Silva ditou o triunfo por 1-0 no Estádio do Dragão.

Ou seja, o alemão Roger Schmidt pode entrar numa restrita galeria de treinadores do Benfica que venceram os dois clássicos, juntando-se a Ronald Koeman, John Mortimore, Jimmy Hagan, Ted Smith, Lippo Hetzka e Janos Biri, que foi o único benfiquista a alcançar o feito em duas épocas diferentes. Houve mais duas ocasiões em que o Benfica venceu os dois confrontos com o FC Porto, mas com técnicos diferentes: Otto Glória e José Augusto em 1969/70; Rui Vitória e Bruno Lage em 2019/20, na última vez que tal aconteceu. Ou seja, já passaram 17 anos desde que Koeman alcançou sozinho esta proeza.

Neste século, tem sido mais habitual o FC Porto conseguir a duplas vitórias no clássico, contabilizando seis num total de onze. E neste capítulo, Sérgio Conceição foi o único treinador dos dragões a consegui-lo por duas vezes, precisamente nos últimos dois títulos de campeão nacional que conquistou (2019/20 e 2021/22).

No total, foram oito treinadores portistas a alcançar a dupla vitória a solo, pois além de Conceição, também André Villas-Boas, Jesualdo Ferreira, José Mourinho, António Oliveira, Artur Jorge, Dorival Yustrich e Miguel Siska conseguiram fazê-lo Em duas outras temporadas, o sucesso foi partilhado: Julen Lopetegui e José Peseiro em 2015/16; e Anton Vogel e Dezso Gencsy em 1950/51. Refira-se ainda que, antes de Pinto da Costa assumir a presidência do FC Porto, este era um feito raro, só alcançado em três épocas.

carlos.nogueira@dn.pt