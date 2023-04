Roger Schmidt: "Não estivemos no nosso melhor com e sem bola"

Na primeira análise ao jogo frente ao FC Porto, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, assumiu que a equipa não esteve ao nível habitual. "Não estivemos no nosso melhor, com e sem bola", lamentou.

Em declarações na flash interview da BTV, o técnico alemão falou num jogo com poucas oportunidades "para as duas equipas", algo que o FC Porto soube aproveitar. "Não tivemos muitas, tal com o adversário, que teve duas e aproveitou-as", considerou.

Referindo que o Benfica jogou "vários jogos a um nível elevadíssimo" e que esta sexta-feira se viu "como o futebol pode ser", Roger Schmidt disse ainda que a equipa tem de crescer com esta derrota, já depois de "ter crescido com muitas vitórias".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No final do encontro, o técnico deixou ainda uma palavra aos adeptos encarnados que encheram o estádio: "Os adeptos apoiaram-nos muito, mesmo quando não jogámos tão bem. Eles acreditam em nós."

Mas, assim que soou o apito final, o jogo frente ao FC Porto passou a ser passado. "Terça-feira temos mais um jogo importante [em casa, frente ao Inter de Milão, para a Liga dos Campeões]. Temos de recuperar rapidamente. Espera-nos um grande jogo. Temos de recuperar rápido, analisar este jogo, fazer algumas coisas melhor", disse à BTV, antes de terminar rematando: "Temos de olhar para a frente." Já na sala de imprensa, Roger Schmidt considerou também que "não era o dia" do Benfica.

No final do encontro, revelou ainda que Sérgio Conceição desejou "boa sorte para o jogo de terça-feira", isto depois de Roger Schmidt ter dado os parabéns ao técnico dos dragões.