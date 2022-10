Schmidt garante Neres no clássico e desvaloriza histórico desfavorável com o FC Porto

David Neres está recuperado de lesão e pode ser aposta de Roger Schmidt para o clássico desta sexta-feira no Dragão, frente ao FC Porto. O treinador do Benfica, contudo, não abriu o jogo sobre se o brasileiro será titular.

"Para ser franco, é a primeira vez esta época que temos todos os jogadores disponíveis. Todos podem jogar. O David Neres já treinou ontem com a equipa e esta época já mostrou a sua qualidade. Por isso é de considerar a possibilidade de ser titular. Mas temos outra opções", disse o técnico alemão das águias, na conferência de imprensa de lançamento do jogo, que para Roger Schmidt não é decisivo para as contas da I Liga: "Ainda não se jogou um terço da época, por isso não é decisivo."

Questionado sobre se o empate seria um bom resultado, dado que o Benfica é líder do campeonato com mais três pontos do que o FC Porto, Roger Schmidt foi perentório: "É uma boa pergunta. É sempre melhor estarmos três pontos à frente. Mas quando entramos em campo é sempre para ganhar. Se não for possível ganhar, o empate é a seguir o melhor resultado."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O técnico alemão desvalorizou ainda a estatística, que indica que o Benfica não conseguiu vencer no Dragão nos últimos nove jogos: "Os jogos do passado valem o que valem. Não são os resultados passados que interessam. A história pode ser interessante, mas para mim e para os jogadores não tem tanta importância."

Sobre o FC Porto, Schmidt só deixou elogios. "É uma excelente equipa, com muita qualidade individual, um clube que tem o mesmo treinador há muitos anos, o que dá estabilidade. No todo são muito bons. É uma equipa muito completa. Será um jogo de alto nível, com muita qualidade", apontou, desvalorizando o ambiente que o Benfica vai encontrar no Dragão: "Os nossos adeptos também vão estar lá. Mas temos de estar focados no que temos que fazer no relvado. A atmosfera à volta não terá assim tanta importância."

Sobre alguma atenção especial a Taremi, o técnico germânico disse que o Benfica já mostrou esta temporada que está preparado para defrontar grandes avançados. "Respeitamos a qualidade dos adversários e os que marcam mais golos. Já jogámos esta época contra boas equipas, com bons avançados. Cabe-nos não lhes dar espaço e oportunidades. Já mostrámos que podemos fazer isso ao mais alto nível. No clássico será igual."