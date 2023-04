Schmidt garante Benfica confiante apesar das duas derrotas em quatro dias

O treinador Roger Schmidt garantiu esta sexta-feira que a equipa do Benfica continua confiante, apesar de ter sofrido duas derrotas em quatro dias, e vai mostrá-lo no sábado, frente ao Desportivo de Chaves, na I Liga de futebol.

"Não é um jogo fácil, mas claro que estamos preparados. Estamos muito confiantes. Mesmo tendo perdido dois jogos em quatro dias, ainda temos confiança para jogar bom futebol e acreditarmos em nós. Nos treinos vejo uma equipa a olhar em frente, muito motivada e vai mostrá-lo amanhã [sábado]", afirmou o alemão, em conferência de imprensa, no Seixal.

Schmidt reconheceu, por outro lado, que a equipa não esteve "ao melhor nível" frente ao FC Porto, na última jornada, mas lembrou que, antes dessa derrota (2-1), ganhou "os primeiros 10 jogos" dos 11 disputados "na segunda metade da época".

Já sobre a derrota com o Inter de Milão, na terça-feira, nos quartos de final da Liga dos Campeões, o técnico insistiu na ideia de que "os jogadores em campo continuavam frescos e ainda conseguiam criar oportunidades", para justificar o facto de ter feito apenas uma substituição.

"Confio em todos os jogadores, mas, durante o jogo, tomo decisões dependendo do que precisamos em campo. Neste caso, precisávamos de golos e confio nos jogadores que estavam em campo [para marcar], por isso só fiz uma substituição, com o David Neres", frisou Schmidt.

E apesar de ter sido o único suplente utilizado pelo técnico na derrota frente aos italianos, o avançado brasileiro abandonou o relvado do Estádio da Luz "desiludido", mas isso "não é um problema" para o treinador.

"Ele estava desiludido porque perdemos, porque fez uma assistência muito boa, mas o Gonçalo [Ramos] não conseguiu fazer o 2-1. E, claro, estava desiludido por não ter sido titular, mas falámos sobre isso e já passou. Não é um problema", assumiu o alemão.

O Benfica visita o Desportivo de Chaves no sábado, em encontro da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início marcado para as 18:00, no Estádio Engenheiro Manuel Branco Teixeira, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

A equipa orientada por Roger Schmidt vai tentar regressar às vitórias, após sofrer duas derrotas consecutivas, frente ao FC Porto (2-1) e ao Inter de Milão (2-0) nos últimos dois encontros.

Os 'encarnados' lideram a I Liga, com 71 pontos, mais sete do que os 'dragões', quando faltam disputar sete jornadas até ao final do campeonato.