Roger Schmidt: "Faltam 13 jogos para sermos campeões"

Roger Schmidt garantiu esta sexta-feira que a pressão para a conquista do título "não está a aumentar, mas continua a existir". O treinador do Benfica mostra-se consciente das dificuldades até final da época. "Faltam 13 jogos para sermos campeões, mas somos a única equipa que tem tudo nas suas mãos e queremos manter isso assim", afirmou, assumindo a vontade de "dar aos adeptos uma alegria" com a conquista do título para o qual, assume, "serão precisos muitos pontos".

Para o jogo desta noite (20.30 horas, SportTV) em Vizela, Roger Schmidt diz que o Benfica tem de "encontrar soluções" para ultrapassar uma equipa que "acredita muito em si própria, tem qualidade individual e é veloz". Ainda assim, garante que a sua equipa está "preparada para tudo". "Já demonstrámos que se a história do jogo não estiver a cair para o nosso lado, acreditamos sempre em nós e, se for preciso marcar no fim, marcamos. Estamos confiantes", sublinhou.

Quanto ao onze a utilizar em Vizela, o técnico alemão disse estar ainda a "pensar nele", mas admitiu que a entrada de David Neres na equipa frente ao Boavista "foi uma boa ideia", até porque os encarnados ainda não tinham marcado. "Esta época marcamos muito mas também falhamos demasiadas oportunidades. Queremos melhorar", adiantou, desvalorizando o facto de Neres e Gonçalo Guedes terem sido suplentes no último jogo: "Temos várias opções, mas também precisamos de ter um banco forte."

Um jogador que tem estado em foco é o norueguês Aursnes, que mereceu rasgados elogios de Schmidt. "É um jogador completo, taticamente inteligente, que dá equilíbrio à equipa e é, se calhar, quem mais corre na equipa, são 13 ou 14 quilómetros por jogo, independentemente de onde joga", disse, garantindo que "este tipo de jogador é sempre essencial em todas as equipas".

Roger Schmidt disse ainda que as notícias desta semana, sobre processos judiciais a envolver o Benfica, não afetam os jogadores e negou sentir cada vez mais pressão para ser campeão nacional de futebol.

"Não afeta o grupo. Vejo o grupo muito focado no treino, com um espírito muito positivo. São coisas de bastidores, histórias antigas e, honestamente, não sei nada sobre isso, não é o meu foco. Não vejo qualquer efeito nos jogadores por causa destas notícias", afirmou.