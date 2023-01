Schmidt diz que "nada está feito" e que Benfica não olha para a classificação

O treinador Roger Schmidt considerou este sábado que "nada está feito" e que o Benfica não olha para a classificação da I Liga de futebol, mas afirmou que um triunfo com o Sporting seria "muito importante".

"Se quisermos ser campeões, temos de fazer muitos pontos. Não podemos empatar ou perder muitos jogos. Até agora, estivemos muito bem, mas nada está feito. Temos de manter o nível e continuar a vencer. Estamos a meio da época e não pensamos muito na classificação ou na distância pontual para as outras equipas. Só pensamos em como podemos levar os três pontos no jogo seguinte", frisou o treinador alemão das 'águias'.

Em conferência de imprensa de antevisão, no Seixal, ao seu primeiro dérbi lisboeta, o técnico frisou que já jogou outros jogos deste tipo noutros países e sabe a importância que têm para os adeptos, o que obriga o Benfica a ter de "dar tudo", mas com cautela.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Esperamos um grande jogo de futebol. Vamos jogar contra um oponente muito bom. É um dérbi de Lisboa, as duas equipas jogam futebol atacante e tentam sempre jogar no seu próprio estilo. Espero um jogo difícil, mas claro que queremos vencer, porque é muito importante para a nossa situação na I Liga", realçou Roger Schmidt, à imprensa.

Para tal, o alemão - que alertou que, em caso de triunfo, o Sporting não fica arredado da luta pelo título, mesmo com menos 15 pontos, pois "nada se decide" na 16.ª ronda -- sublinhou por onde passa a 'chave' para poder derrotar o 'eterno' rival no domingo.

"Temos de estar ao melhor nível, que é o que tentamos sempre fazer. A 'chave' para vencer é focarmo-nos no nosso plano de jogo, sermos disciplinados, acreditarmos em nós próprios e que podemos bater qualquer equipa no nosso estádio", disse o técnico.

O líder Benfica, com 40 pontos, recebe o rival Sporting, na quarta posição, com 28, no domingo, a partir das 18:00, em partida da 16.ª ronda da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.