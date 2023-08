Schmidt defende que substituir avançado por defesa no Bessa foi "decisão certa"

Em conferência de imprensa de antevisão da segunda jornada, frente ao Estrela da Amadora, Roger Schmidt 'voltou' ao Estádio do Bessa e admitiu que "Ángel [Di María] não ficou feliz" com a substituição no início da segunda parte, mas lembrou que nunca viu um jogador ficar satisfeito "ao ser substituído nesses momentos" e voltou a defender a sua decisão.

"Estávamos a ganhar 1-0, a controlar o jogo, eles iam apostar nas bolas paradas e bolas longas. Por isso, ter mais um defesa central em campo, que é muito bom no jogo aéreo, foi uma boa decisão, ou estou convencido disso", insistiu o técnico alemão, no Benfica Campus, no Seixal.

Schmidt, por outro lado, não isentou o guarda-redes Vlachodimos de culpas nos três golos sofridos, assumindo que "não foi o seu melhor dia", mas lembrou que o Boavista "teve três oportunidades de golo e marcou todas", pelo que defendeu que a responsabilidade foi de toda a equipa.

"Não foi apenas ele [Vlachodimos]. No geral, a nossa ação defensiva nestas três situações podia ter sido melhor. Foram golos consentidos. Foi um assunto para toda a equipa, mas, como é óbvio, o guarda-redes é sempre o último homem que pode evitar golos e podia ter feito melhor", comentou o alemão.

Ainda assim, questionado sobre se este será o momento certo para lançar na equipa o guarda-redes Anatoliy Trubin, assim como o avançado Arthur Cabral, reforços que se juntaram à equipa na última semana, o treinador foi evasivo.

"Estou sempre a pensar nisso para encontrar o momento certo para usá-los, que não seja demasiado cedo nem demasiado tarde. A melhor integração é jogar, mas, por outro lado, também quero que tenham um começo perfeito no Benfica", concluiu.

Quem não irá a jogo, seguramente, é David Jurásek, que sofreu uma lesão "nos ligamentos" do tornozelo e ficará de fora "três ou quatro semanas", período que Schmidt considerou uma "boa notícia".

"Esperamos que regresse após a pausa para as seleções, pronto para voltar a jogar. É a primeira boa notícia. Após o jogo, pensámos que seria pior, porque foi uma falta muito dura, como muitas outras nesse jogo. Tivemos sorte por só ter uma lesão", desabafou o técnico.

O Benfica recebe o Estrela da Amadora no sábado, em encontro da segunda jornada da I Liga de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.

A equipa orientada por Roger Schmidt vai tentar a primeira vitória no campeonato, após ter sido derrotada pelo Boavista, por 3-2, na primeira jornada, poucos dias depois de ter vencido a Supertaça frente ao FC Porto.