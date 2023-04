Schmidt assume responsabilidade pela quebra de rendimento do Benfica

Roger Schmidt assumiu este sábado responsabilidade total pela quebra de rendimento do Benfica, mas reiterou que a pausa para os jogos das seleções nacionais de futebol foi mais prejudicial do que as folgas concedidas aos jogadores.

"A minha responsabilidade é 100%. Sou o treinador, sou o responsável por tudo", admitiu o técnico dos 'encarnados', em conferência de imprensa, no Seixal.

Mas, sem se deter, Schmidt reforçou que "é crucial dar dias de folga aos jogadores neste tipo de calendário" competitivo, com "mais jogos, mais intensos, com intervalos mais curtos" e frisou que a pergunta que lhe fizeram anteriormente não tinha sido sobre a sua responsabilidade, mas sim sobre "a pausa e os dias de folga".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A minha resposta foi que os jogadores, às vezes, vão para a seleção e alguns não jogam, estão 10 ou 12 dias no hotel, praticamente não treinam e por isso perdem alguma forma e intensidade. O problema não é só nosso, é de todos os treinadores, e mesmo assim ganham jogos. Não uso isso como desculpa", vincou.

Antes, o técnico recusou fazer um balanço da época antes do fim e reconheceu a importância de vencer o Estoril Praia, no sábado, porque o Benfica já não ganha "há quatro jogos", mas elogiou o desempenho dos seus jogadores.

"Até agora estão a fazer um trabalho excelente, uma época fantástica. Mas temos de ir até ao fim, mostrar que somos capazes de ter foco, mentalidade e concentração para ganhar os últimos jogos e sermos campeões. Se o fizermos, foi uma época incrível", comentou Schmidt.

Nesse sentido, advertiu que o Benfica tem de ser "muito organizado para evitar os momentos de transição" do Estoril Praia, uma equipa que "ainda acredita" que pode manter-se na I Liga, mas lembrou que os 'encarnados' também têm as suas metas.

"Jogamos em casa e também temos os nossos objetivos. Queremos ser campeões, estamos ansiosos por fazer um grande jogo e ganhar", assumiu o alemão.

O Benfica recebe o Estoril Praia no domingo, em encontro da 29.ª jornada da I Liga de futebol com início marcado para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Rui Costa (AF Porto).

A equipa orientada por Roger Schmidt lidera o campeonato com apenas mais três pontos do que o Sporting de Braga, que já venceu nesta jornada o Casa Pia (1-0), e mais quatro do que o FC Porto, após duas derrotas consecutivas, frente aos 'dragões' e ao Desportivo de Chaves, nos dois encontros anteriores.

No total, o Benfica já não vence há quatro jogos, uma vez que, a somar a esses dois desaires, que custaram a perda de uma vantagem de 10 pontos, ainda perdeu em casa com o Inter de Milão (2-0) e empatou em Itália (3-3) nos quartos de final da Liga dos Campeões.