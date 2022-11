Sauditas loucos com Ronaldo livre oferecem 216 milhões de euros por três épocas

Cristiano Ronaldo é um jogador livre e o Al-Nassr da Arábia Saudita já avançou com uma proposta do outro mundo para o convencer a assinar pelo clube saudita. São 225 milhões de dólares (cerca de 216 milhões de euros) por três anos de contrato. CR7 receberia assim 72 milhões de euros por época, um valor nunca visto.

Segundo a CBS a proposta já chegou a Jorge Mendes. O destino e campeonato sauditas podem não ser os mais atrativos para aquele que é um dos melhores jogadores de futebol de sempre, mas ignorar 72 milhões de euros por ano será igualmente estratosférico.

Ronaldo rescindiu com o Manchester United esta semana, depois de uma polémica entrevista em que criticou quase tudo e quase todos em Old Trafford. Agora está livre para escolher o próximo destino. Aos 37 anos o português procura um novo desafio para dar seguimento à carreira, uma vez que espera jogar até aos 40 anos.

Os sauditas já tinham tentado a contratação no verão. O próprio jogador admitiu na entrevista a Piers Morgan que rejeitou uma oferta de 350 milhões de euros para ingressar num clube saudita. Agora há nova tentativa e, segundo o ministro do Desporto da Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, "tudo é possível". "Isso beneficiaria a liga, o ecossistema desportivo na Arábia Saudita e inspiraria os jovens para o futuro. Ele [Cristiano Ronaldo] é um modelo para muitas crianças e tem uma grande base de fãs na Arábia Saudita", disse Abdulaziz bin Turki Al-Faisal à BBC, na sexta-feira.

Para já aposta tudo no Mundial do Qatar. No primeiro jogo marcou um golo (no triunfo de Portugal sobre o Gana, por 3-2) e tornou-se no único jogador a marcar em cinco mundiais.