Benfica empata nos Açores e cai para o terceiro lugar

Após quatro vitórias consecutivas na I Liga, o Benfica tropeçou nos Açores, empatando 1-1 com o Santa Clara, com golos de Darwin (33") e Fábio Cardoso (60").

Depois de ter sido interrompido aos cinco minutos no domingo, devido a uma intempérie, o jogo foi concluído ontem num relvado pesado, mas em que a bola podia rolar.

O Benfica entrou mal e só depois da meia hora atacou com perigo, chegando ao golo numa bela combinação de Rafa e Waldschmidt, que fez a assistência para Darwin marcar o terceiro golo no campeonato.

As combinações entre Rafa e Waldschmidt acabaram ao intervalo e o Santa Clara foi para cima do Benfica, que não conseguia sair do meio campo.

Aos 60", num lance confuso, Fábio Cardoso desviou a bola de cabeça para a baliza de Valchodimos e fez o empate, fazendo jus ao melhor futebol dos açorianos. A equipa de Daniel Ramos ainda causou alguns problemas aos encarnados nos minutos seguintes.

Já com Pizzi em campo, Benfica tentou pressionar o Santa Clara. Jogou mais no meio campo adversário e assustou Marco aos 70", no segundo remate à baliza do Santa Clara. Cabeceamento de Weigl foi parado pelo guarda-redes. O segundo remate à baliza, repita-se. E foi tudo o que o candidato ao título conseguiu. Com o primeiro empate na Liga, o Benfica cai para 3.º, com os mesmos 28 pontos do FC Porto. Ambos a quatro do líder Sporting, que soma 32 em 36 possíveis.

FICHA DO JOGO

Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada

Árbitro: Hélder Malheiro (Lisboa)

Santa Clara - Marco; Pierre Sagna, Fábio Cardoso, João Afonso, Mikel Villanueva; Lincoln (Osama Rashid, 74), Anderson Carvalho, Nené (Costinha, 74); Jean Patric (Carlos Jr., 50), Cryzan (Shahriyar, 74), Diogo Salomão (Lucas, 84)

Treinador: Daniel Ramos

Benfica - Vlachodimos; Gilberto (Diogo Gonçalves, 50), Ferro, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Weigl, Taarabt (Chiquinho, 83), Everton (Ferreyra, 83); Waldschmidt (Pizzi, 65), Darwin Núñez

Treinador: Jorge Jesus

Cartão amarelo para Sagna (26), Ferro (28), Fábio Cardoso (77) e Osama Rashid (90+4)

Golos: 0-1, Darwin Núñez (33'); 1-1, Fábio Cardoso (60')

FILME DO JOGO