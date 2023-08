Santa Casa diz que corte nos apoios não põe em causa projeto olímpico de 2024

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) assegurou esta terça-feira que a revisão, em curso, do seu plano de patrocínios a diversas instituições e entidades, nomeadamente federações desportivas e Comité Olímpico, "não coloca em causa o projeto olímpico para 2024".

Em resposta a questões da Lusa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) destacou que a revisão da sua política de apoio financeiro se estende a "diferentes instituições e entidades", incluindo os apoios dos Jogos Santa Casa às federações desportivas nacionais, ao Comité Olímpico de Portugal (COP) e ao Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

"Numa altura de grandes desafios económico-sociais, pretende-se criar um modelo de parceria mais equilibrado e criterioso no apoio financeiro dado pelos Jogos Santa Casa ao desporto nacional, nomeadamente, através das federações nacionais, do COP e do CPP, parceiros inestimáveis no desenvolvimento da missão da SMCL", destacou.

A Santa Casa lembrou que está a atravessar um período de "constrangimentos financeiros", agravados pela diminuição das receitas dos Jogos Sociais e pelo aumento dos pedidos de apoios sociais.

Por isso, "está a proceder a uma reavaliação profunda de toda a sua política de parcerias financeiras e patrocínios a entidades externas, por modo a criar mecanismos mais eficientes e sustentáveis".

A SCML afirmou que continuará "fortemente" empenhada no apoio ao desporto nacional através de um novo modelo "mais adequado à sua disponibilidade financeira e que possa dar uma resposta robusta no âmbito das parcerias com as federações desportivas, o COP e o CPP".

Várias fontes oficiais confirmaram na terça-feira à Lusa que a SCML avisou várias federações desportivas da necessidade de rever o plano de patrocínios, a menos de um ano dos Jogos Olímpicos Paris2024, através de cartas assinadas pela provedora, Ana Jorge, que assumiu funções em 02 de maio último.

Nas cartas enviadas, Ana Jorge assume-se certa de que estas entidades desportivas "compreenderão" a "difícil decisão pelas razões evidenciadas", sem excluir "uma eventual reavaliação futura desta situação caso as premissas se alterem".

Em reação, o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) disse recear que a SCML se limite a cortar nas verbas atribuídas a uma "parte significativa" de federações com participação olímpica, a menos de um ano de Paris2024.

José Manuel Constantino disse compreender que a nova direção da SCML "queira proceder a uma reavaliação dos critérios de apoio às diferentes entidades, atendendo à situação de profunda crise que foi detetada nas auditorias já realizadas e pela intervenção do Ministério Público relativamente a investimentos feitos no Brasil".

Salientou, contudo, que não terá uma atitude tão compreensiva se os cortes forem feitos apenas no setor desportivo, num valor que, segundo José Manuel Constantino, não é relevante para os cofres da SCML.

Constantino assumiu disponibilidade para uma eventual reunião com a nova provedora da SCML.

Já esta manhã, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, anunciou o pedido de uma reunião urgente com Ana Jorge e considerou que os cortes no apoio da SCML no desporto provocarão "maiores impactos ao setor" devido à aproximação dos Jogos Olímpicos de 2024.

A Santa Casa não respondeu a outras questões da agência Lusa, nomeadamente quantas e quais federações estão incluídas na revisão do seu plano de patrocínios, qual a estimativa dos montantes a cortar e quando pensa ter uma decisão final sobre os apoios a cortar e os apoios a manter e porque tomou esta decisão a menos de um ano dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Entre as entidades apoiadas pelos Jogos Santa Casa, de acordo com a lista publicada no seu site, além do COP e do CPP, estão a Confederação do Desporto de Portugal (CDP), as federações de equestre, motociclismo, andebol, atletismo, canoagem, ciclismo, futebol, ginástica, judo, natação, patinagem, remo, râguebi, surf, ténis de mesa, triatlo, voleibol e de desporto para pessoas com deficiência.

Constantino admite insuficiência das verbas atribuídas pela Santa Casa

Os 115.000 euros anuais atribuídos em bolsas pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa aos atletas do programa de preparação olímpica são insuficientes, assumiu o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP).

"Não apenas não cobrem os custos administrativos da operação, assim como o COP tem de colocar sobre esse valor receitas próprias para poder contemplar todo o conjunto de atletas que integram esses critérios que são colocados em apreciação para as respetivas candidaturas. Agora, o dinheiro não fica no COP e vai para os atletas. Somos apenas um ponto de passagem administrativa", observou à agência Lusa José Manuel Constantino.

Através de cartas assinadas pela provedora Ana Jorge, que assumiu funções em maio, a SCML avisou as federações desportivas e o COP para a necessidade de os patrocínios serem reavaliados, a menos de um ano dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris2024.

Em causa, de acordo com várias das missivas a que a Lusa teve acesso, está a revisão do "plano de patrocínios delineado para 2023", advertindo, ainda, que o patrocínio, em nome dos Jogos Santa Casa, na sua maioria, além dos contratos em vigor não está assegurado.

"Isto de invocar permanentemente a responsabilidade social, mas, depois, comportar-se como uma agência de natureza capitalista pura e dura, que efetua uma avaliação entre o apoio financeiro e o retorno que possa ter em termos promocionais, não leva em linha de conta a realidade de natureza social para a qual muitas modalidades não têm condições de poder contribuir. Acentua a desigualdade no apoio às organizações [desportivas] e é pouco positivo para o desenvolvimento sustentado [do setor]", lamentou o líder do COP.

O corte é justificado pela "conjuntura económico-social que se vive", que conferiu "novas exigências sociais e financeiras à SCML" junto das "populações mais vulneráveis", sem estar excluída "uma eventual reavaliação futura" da situação caso as premissas mudem.

"Seria relevante para o país conhecer qual é o valor financeiro que o desporto transporta para os cofres dos jogos da Santa Casa e qual é a percentagem desse volume que tem retorno para as organizações desportivas, quer no que a lei obriga, quer em contratos de patrocínio. Era muito importante para se perceber qual é o equilíbrio que existe, se é que existe algum, e qual é o conjunto de entidades que, sem contribuírem para a construção deste valor, dele também acabam por ser beneficiadas", disse José Manuel Constantino.

Entre as entidades apoiadas pelos Jogos Santa Casa, de acordo com a lista publicada no seu site, constam o COP, o Comité Paralímpico de Portugal (CPP) e a Confederação do Desporto de Portugal (CDP), bem como as federações de andebol, atletismo, ciclismo, canoagem, equestre, futebol, ginástica, judo, motociclismo, natação, patinagem, remo, râguebi, surf, ténis de mesa, triatlo, voleibol e de desporto para pessoas com deficiência.

"Se [a provedora] entende que a nossa presença é útil, teremos total disponibilidade para dar o nosso parecer sobre estas matérias. Se entender, como tem entendido até à data, que a nossa participação é dispensável, e em alguns casos até não é desejável, não nos faremos de convidados. Estamos, naturalmente, inteiramente disponíveis para cooperar naquilo que for necessário, mas essa cooperação não paga o nosso silêncio", terminou.

Os anunciados cortes no apoio financeiro da SCML ao setor levaram hoje o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, a anunciar o pedido de uma reunião urgente com Ana Jorge, tendo classificado aquela decisão como "preocupante".