Salário médio no Estado com perda real acumulada de 61 euros por mês

Os funcionários públicos ainda não conseguiram recuperar o poder de compra absorvido pela inflação. Em termos acumulados, de janeiro a abril, as perdas reais no salário médio mensal base, que exclui subsídios, complementos ou pagamento de horas extraordinárias, já perdeu 60,94 euros ou 61 euros, em termos redondos, segundo as contas do Dinheiro Vivo com base na síntese estatística publicada esta segunda-feira pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP). Em abril, os vencimentos médios subiram para 1637,7 euros quando deveriam ter crescido para 1698,64 euros.

Os últimos dados da DGAEP indicam que, em abril, o salário base médio ilíquido aumentou 5,1% para 1637,7 euros, o que corresponde a um acréscimo de 78,69 euros face aos 1559,01 euros auferidos há um ano. Trata-se de um incremento superior ao registado no período anterior, relativo a janeiro, de 4,5%, muito pelo "efeito conjugado da entrada e saída de trabalhadores com diferentes níveis remuneratórios, das medidas de valorização remuneratória e da atualização da Base Remuneratória da Administração Pública (BRAP) para 769,2 euros", por via do aumento adicional de 1%, segundo a DGAEP.

Ainda assim, fica aquém da inflação média anual, apurada em abril, de 5,7%, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). Ou seja, seguindo apenas a variação do índice de preços, os ordenados deveriam ter tido um impulso de 88,63 euros (5,7%), perfazendo um vencimento mensal de 1647,64 euros. Ou seja, verifica-se uma perda real de 9,94 euros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em janeiro, os funcionários públicos já tinham visto o salário encolher 51 euros por força do aumento dos preços. Em termos homólogos, o ordenado médio subiu, naquele mês, 4,5% ou 70 euros para 1619,6 euros, quando deveria ter tido um incremento de 7,8% ou 120,9 euros para 1670,5 euros, para compensar a inflação média anual de 7,8% registada em 2022. Se somarmos a erosão de janeiro, de menos 51 euros, e de abril, que se traduziu numa redução de 9,94 euros, chegamos a uma perda real acumulada de 60,94 euros.

De salientar, porém, que os últimos dados do INE, de junho, apontam para ganhos reais na Administração Pública de 2,2%, estimando que a remuneração brutal mensal média se tenha fixado em 1948 euros. Neste caso, não só foram consideradas estatísticas mais recentes, de junho em vez de abril, como também foram incluídas remunerações não-regulares, como subsídios e complementos. Os cálculos do DV apenas relevaram a parcela do vencimento base, que é constante.

Professores dos politécnicos, representantes do poder legislativo e diplomatas perdem mais. Assistentes técnicos enfermeiros e auxiliares com maiores ganhos.

Mas nem todos os trabalhadores tiveram um aumento de 5,1% face ao salário de há um ano. Analisando a evolução dos ordenados médios por carreira e cargo, a DGAEP mostra diferenças abissais. Os docentes do Ensino Superior Politécnico protagonizam as maiores perdas reais, com um aumento salarial de apenas 0,2% face a uma inflação média de 5,7%. Estes funcionários, a auferir 3209,6 euros brutos, receberam apenas mais 4,9 euros em comparação com o ordenado de 3204,7 euros de há um ano. Aplicando o incremento igual à inflação, de 5,7%, a atualização remuneratória deveria ter sido de 182,7 euros para 3387,4 euros, uma diferença de 177,8 euros por mês.

Os representantes do poder legislativo, com um aumento de 0,7% para 2700,4 euros, e os diplomatas, com uma atualização de 0,9% para 2509,9 euros, completam o pódio das carreiras com maiores perdas do poder de compra. Contudo, é importante sublinhar que estas profissões, incluindo os docentes do Ensino Superior Politécnico, são das melhores remuneradas na Administração Pública.

No lado oposto da tabela, os assistentes técnicos, os enfermeiros e os assistentes operacionais foram os que mais ganharam com atualizações de 10,4%, 9,5% e 8%, respetivamente, acima das variações do índice de preços registadas no ano passado, de 7,8%, e em abril, de 5,7%. Um assistente técnico que recebia, em média, 935,9 euros, em abril do ano passado, passou a auferir 1032,7 euros, o que corresponde a um aumento médio mensal de 96,8 euros. Os enfermeiros, com um ordenado de 1463,8, foram aumentados em 9,5%, ficando a auferir 1603,3 euros, ou seja, mais 139,5 euros.

No caso dos assistentes operacionais ou auxiliares, o vencimento médio de 734,3 euros deu um salto de 58,9 euros para os 793,2 euros, muito por força da atualização da BRAP, que passou para 769,2 euros, acima do salário mínimo nacional, o que obrigou a reposicionar os trabalhadores desta carreira em níveis remuneratórios mais altos.

De salientar que o aumento adicional de 1% pago em maio, com retroativos a janeiro, a todos os trabalhadores da Administração Pública foi incluído nos cálculos das remunerações médias de abril da DGAEP.

No segundo trimestre, entre abril e junho, o Estado empregava 745 707 funcionários, o que significa menos 60 mil postos de trabalho face aos primeiros três meses do ano, quando existiam 745 767 vínculos. Esta redução, que, em termos percentuais, é praticamente nula, deve-se sobretudo à diminuição do número de médicos, professores universitários e guardas da GNR.

Esta contração "decorreu essencialmente da diminuição de postos de trabalho na Administração Central (-901 postos de trabalho, correspondendo a -0,2%)", indica a síntese estatística. Neste âmbito, verificou-se uma redução do número de médicos por motivos de extinção da relação jurídica de emprego ou caducidade de contrato, o que se traduziu numa quebra de 600 postos de trabalho. A DGAEP sublinha que esta tendência reflete um padrão que se tem verificado em todos os anos da série de 2011, no 2.º trimestre do ano.

Observou-se também uma diminuição do número de professores das universidades e politécnicos, o corresponde a menos 535 postos de trabalho, como "consequência da cessação de contratos a termo no final do ano letivo". Para a contração do emprego público, contribuiu ainda a redução verificada nas Forças Armadas, que perderam 330 efetivos, essencialmente relativos a guardas da GNR.

salome.pinto@dinheirovivo.pt