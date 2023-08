Saiba que jogos ditaram a 1.ª e a 2.ª eliminatórias da Taça de Portugal

A Académica de Coimbra, duas vezes vencedora da Taça da Portugal de futebol e agora na Liga 3, vai defrontar o União no dérbi da cidade, na primeira eliminatória, enquanto o Vitória de Setúbal, outro histórico, ficou isento.

O sorteio realizado hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, juntou Académica e União, com os 'estudantes', que conquistaram a Taça em 1939, na primeira edição, e 2012, a terem pela frente o vizinho rival do Campeonato de Portugal.

O vencedor desse duelo vai receber na segunda ronda o Fornos de Algodres ou o Oliveira do Hospital, que se defrontam no arranque da edição 2023/24 da competição.

O Vitória de Setúbal, outro dos emblemas vencedores da prova (1965, 1967 e 2005) que anda agora pelos escalões inferiores (Campeonato de Portugal), ficou isento da primeira eliminatória e vai visitar o terreno do Anadia ou da Sanjoanense, ambos da Liga 3, na segunda ronda.

O Belenenses, de regresso aos campeonatos profissionais (II Liga) e vencedor em 1942, 1960 e 1989, terá pela frente o Atlético Reguengos (Campeonato de Portugal) ou o Quarteirense (distritais), numa deslocação na segunda eliminatória.

O Leixões (II Liga), que levantou a Taça de Portugal em 1961, vai atuar na segunda eliminatória no campo do S. João Ver (Campeonato Portugal), enquanto o Beira-Mar (Campeonato Portugal), vencedor em 1999, vai na primeira ronda ao campo do Florgrade (Campeonato Portugal), num duelo da zona de Aveiro, e, se passar, terá pela frente União de Lamas ou Paredes.

Quanto às equipas que foram despromovidas ao segundo escalão, na segunda eliminatória, o Santa Clara vai ao campo do Vila Real ou do Riberão, o Paços de Ferreira, finalista em 2009, joga no terreno do 1.º Dezembro e o Marítimo, vencido duas vezes no Jamor em 1995 e 2001, espera pelo desfecho do Sporting Guadalupe/Fabril da primeira ronda.

A Taça de Portugal vai arrancar a 84.ª edição com 152 equipas, com os emblemas da I Liga a entrarem em ação apenas na terceira eliminatória.

O FC Porto é o atual detentor da Taça de Portugal, após vencer o Sporting de Braga, por 2-0, na final da última edição.

Sorteio da 1.ª eliminatória:

Clubes Isentos (40)

Canelas 2010

Rabo Peixe

Santa Maria

Luzense

Oliveira do Douro

Lanheses

Marco 09

Atlético Arcos

Mortágua

Ponte

Moncarapachense

Os Marialvas

Elvas

Mirandela

S. João Ver

Atlético CP

Camacha

Trofense

Atlético da Malveira

Gafetense

Lamelas

Vilar de Perdizes

Lusitânia de Angra

Oriental

Barreirense

Pedrogão de São Pedro

Brito

Sporting Covilhã

Amarante

Dumiense SAD

Tirsense

Gouveia

Pevidém

Sertanense

União de Tomar

Vitória FC

Vila Meã

1º Dezembro

Vitória de Sernache

Vasco da Gama

Jogos



Vila Real x Ribeirão 1968

Mondinense x Montalegre

Rebordelo x Sandinenses

Limianos x Varzim

Aliados Lordelo x Vianense

Fafe x Felgueiras

Rebordosa x Lobão

Salgueiros x Foz

União Lamas x Paredes

Lusitânia Lourosa x Régua

Portosantense x Gondomar

Valadares x Torre Moncorvo

Académica Coimbra x União 1919

Fornos de Algodres x Oliveira do Hospital

Lusitano Vildemoinhos x Tocha

Florgrade x Beira-Mar

Os Vilanovenses x Sporting Pombal

Anadia x Sanjoanense

Pêro Pinheiro x Caldas

União Santarém x Proença-a-Nova

Alverca x Os Gavionenses

Alqueidão da Serra x Torres Novas

Amiense x Benfica de Castelo Branco

Peniche x Marinhense

Sintrense x Operário

Amora x Vitória FC (Pico)

Flamengos x Fontinhas

Real x Olivais e Moscavide

Sporting Guadalupe x Fabril

União Micaelense x Alcochetense

Castrense x Penedo Gordo

Padernense x Serpa

Lusitano Évora x Comércio e Indústria

Juventude SC x Portel

Atlético SC x Quarteirense

Louletano x Imortal

Sorteio da 2.ª eliminatória

Rebordelo/Sandinenses x Real/Olivais e Moscavide

Dumiense SAD x União Santarém/Proença-a-Nova

Vila Real /Ribeirão 1968 x Santa Clara

Alqueidão da Serra/Torres Novas x Marco 09

Gafetense x Mafra

S. João Ver x Leixões

União de Tomar x Pêro Pinheiro/Caldas

Padernense/Serpa x Gouveia

Louletano/Imortal x AVS

Brito x Feirense

Castrense/Penedo Gordo x Vila Meã

Salgueiros/Foz x Santa Maria

Elvas x Lanheses

Luzense x Camacha

1º Dezembro x Paços de Ferreira

Atlético CP x Alverca/Os Gavionenses

Lusitano Vildemoinhos/Tocha x Rebordosa/Lobão

Portosantense/Gondomar x Nacional

Académia Coimbra/União 1919 x Fornos de Algodres/Oliveira do Hospital

Rabo Peixe x Oliveira Douro

Oriental x Torreense

União Lamas/Paredes x Florgrade/Beira-Mar

Juventude SC/Portel x Sintrense/Operário

Ponte x Lank Vilaverdense

Lusitânia de Angra x Os Marialvas

Vilar de Perdizes x Vasco da Gama

Canelas 2010 x Flamengos/Fontinhas

Vitória de Sernache x Aliados Lordelo/Vianense

Sporting Guadalupe/Fabril x Marítimo

Lusitano Évora/Comércio e Indústria x Sporting Covilhã

Moncarapachense x União Micaelense/Alcochetense

Lusitânia Lourosa/Régua x Académico de Viseu

Trofense x Pevidém

Amiense/Benfica de Castelo Branco x Oliveirense

Os Vilanovenses/Sporting Pombal x Tondela

Mortágua x Amora/Vitória FC (Pico)

Atlético Arcos x Atlético da Malveira

Pedrogão de São Pedro x União de Leiria

Anadia/Sanjoanense x Vitória FC

Barreirense x Mirandela

Fafe/Felgueiras x Limianos/Varzim

Atlético SC/Quarteirense x Belenenses

Sertanense x Amarante

Lamelas x Tirsense

Peniche/Marinhense x Mondinense/Montalegre

Valadares/Torre Moncorvo x Penafiel