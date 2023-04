Sadio Mané pede desculpa, paga pesada multa e evita despedimento no Bayern

Sadio Mané está no fio da navalha no Bayern Munique, depois de ter agredido o companheiro de equipa Leroy Sané com um soco, no balneário, após a derrota (0-3) em Inglaterra, com o Manchester City, em jogo dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, que deixa os bávaros à beira da eliminação.

O incidente valeu para já uma multa pesada ao internacional senegalês, contratado ao Liverpool no início da época por 32 milhões de euros. O montante não foi especificado no comunicado emitido esta quinta-feira pelo clube, que anunciou que Mané vai ficar fora do jogo de amanhã com o Hoffenheim, da Bundesliga, por "má conduta" na partida da Champions.

De acordo com a estação de televisão alemã Sport1, numa primeira reunião (na quarta-feira) entre Oliver Kahn, CEO do Bayern, e o diretor desportivo Hasan Salihamidzic, chegou a estar em cima da mesa a possibilidade de Mané ser afastado liminarmente da equipa, algo que o avançado acabou por evitar com um pedido de desculpas a Leroy Sané, mas também aos restantes companheiros de equipa e treinadores. Os ânimos acabaram por serenar, tendo levado os dois dirigentes - ambos ex-futebolistas - acabado por resolver, para já o assunto com uma multa.

Ainda assim, a estação televisiva Sky Sports noticiou já que muito dificilmente Sadio Mané, de 31 anos, irá continuar no Bayern para além do fim da época, apesar de ter contrato até 2025, pois há vários jogadores do plantel que condenam o comportamento do senegalês, que antes deste incidente já tinha protagonizado uma discussão com o ex-treinador Julian Naglesmann.

Além disso, após um prometedor início de época, durante o qual marcou 11 golos em 23 jogos, uma lesão no início de novembro retirou-o do Mundial 2022 e, quando regressou aos relvados, no final de fevereiro, as exibições não foram as esperadas, culminando agora com a agressão que deixou ensanguentado o lábio de Leroy Sané. E a razão do incidente foi, simplesmente, porque o extremo alemão não lhe passou a bola aos 83 minutos, quando estava em boa posição para visar a baliza de Ederson e reduzir a desvantagem de três golos.

Decacampeão em turbulência

Há muito tempo que não se via tão grande turbulência no Bayern Munique. Após 10 épocas consecutivas em que foi campeão da Alemanha, eis que os dias tranquilos da monotonia da vitória chegaram ao fim. E a derrota frente ao Manchester City é apenas o culminar de quatro semanas difíceis.

Tudo começou com o despedimento de Naglesmann durante a pausa para as seleções e após a derrota em Leverkusen a 19 de março. Mais do que os resultados - tinha apenas três derrotas na época -, o técnico tinha perdido a confiança do plantel depois do incidente com Mané, pelo que a a direção do Bayern se viu na contingência de demitir o técnico, substituindo-o por Thomas Tuchel.

Só que em apenas um mês o ex-treinador do Chelsea já foi eliminado da Taça da Alemanha e comprometeu a continuidade na Champions. E, apesar de ter recuperado a liderança da Bundesliga, já começaram a surgir notícias de que a direção do clube já se arrependeu de o ter contratado.

