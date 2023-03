SAD do Benfica confirma acusação de fraude fiscal e falsificação de documentos

A SAD do Benfica confirmou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que foi acusada de fraude fiscal e falsificação de documentos no âmbito do processo Saco Azul. E "por inerência", foram também acusados os membros do Conselho de Administração no mandato de 2016 a 2020, incluindo Domingos Soares de Oliveira, que se mantém em funções como co-CEO.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Sociedade") vem informar que a Sociedade foi acusada de fraude fiscal, tendo, por inerência e entre outros, membros que integraram o seu Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020, um dos quais se encontrando ainda em funções sido também acusados da mesma infração, bem como de falsificação de documentos instrumentais daquela imputada fraude fiscal. O processo corre os seus termos e será oportunamente exercido o direito de defesa de acordo com a tramitação legal", informou a SAD encarnada esta quarta-feira.

O ex-presidente Luís Filipe Vieira e o administrador Domingos Soares Oliveira e antigo diretor financeiro Miguel Moreira, estão acusados de três crimes de fraude fiscal e 19 de falsificação. Segundo o despacho de acusação, a que a Agência Lusa teve acesso, estes crimes são imputados em coautoria com a empresa QuestãoFlexível e o arguido José Bernardes, que responde também por branqueamento de capitais.

Já a SAD do Benfica é acusada de dois crimes de fraude fiscal qualificada, enquanto a sociedade Benfica Estádio de um crime de fraude fiscal e 19 de falsificação de documento.

O inquérito do processo Saco Azul remonta a 2018, quando a Autoridade Tributária e Aduaneira alertou para a faturação excessiva de uma empresa de consultoria informática. Esta empresa e os seus responsáveis já tinham sido constituídos arguidos. Segundo a acusação do Ministério Público, em 2017 terão saído da SAD do Benfica mais de 1,5 milhões de euros com recurso a faturas fictícias. O procurador entende que houve uma fuga aos impostos (IVA e IRC) de mais de 585 mil euros, que deverá ser pago "solidariamente" por todos os arguidos.

Há ainda outros dois arguidos (Paulo da Silva e José Raposo) que terão ajudado José Bernardes a fugir ao fisco com a comissão que cobrava pela emissão de faturas falsas e que por isso estão acusados de 15 crimes de falsificação de documentos.

Os advogados do Benfica tinham pedido o arquivamento, ou no mínimo a suspensão do denominado processo, tal como o DN noticiou em primeira mão, justificando que durante os cinco anos de investigação não foi provado que tenha havido um saco azul para pagamento de terceiros.