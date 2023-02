Rui Costa suspenso por oito dias e multado em 102 euros

Rui Costa, presidente do Benfica, foi esta quinta-feira suspenso por oito dias e multado em 102 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência das críticas ao árbitro Tiago Martins no final do jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal, em Braga, que os encarnados perderam no desempate por penáltis.

Recorde-se que no final da partida, junto aos balneários, Rui Costa confrontou diretamente o árbitro de Lisboa sobre o critério no lance em que reclamava um penálti sobre Gonçalo Guedes, referindo inclusive que tinha tido interpretação diferente no dérbi com o Sporting num lance de penálti sobre Paulinho.

O CD justifica a suspensão com o "uso de expressões ou gestos grosseiros, impróprios ou incorretos".

Desse jogo da Taça de Portugal, destaque ainda para o facto de o Benfica ter sido multado em 3876 euros devido à "entrada e permanência de materiais pirotécnicos" no recinto, bem como ao facto de terem deflagrado durante a partida.

Já o Sp. Braga foi multado 2448 euros também pelo uso de material pirotécnico.

Clássico da I Liga rende quase 30 mil euros em multas

Por outro lado, o Conselho de Disciplina aplicou um total de 29 858 euros em multas devido a situações registadas no clássico Sporting-FC Porto, do passado domingo, no Estádio José Alvalade, a contar para a 20.ª jornada da I Liga.

Deste montante, os leões pagam 23 358 euros, enquanto os dragões foram multados em 6500 euros.