Rui Costa quer equipa focada no "objetivo do ano" de chegar ao 39.º título

Rui Costa durante a conferência de imprensa no estádio do Jamor.

O presidente do Benfica, Rui Costa, assumiu na terça-feira a conquista do título de campeão português de futebol como o "objetivo do ano" e rejeitou favoritismo, porque os rivais têm a mesma ambição.

"Espero deste estágio o que fizemos no ano passado e começámos aqui: foco total no que temos para fazer. Sabemos da importância deste estágio para a união do grupo, mas, acima de tudo, foco total no objetivo do ano, de lutarmos pelo 39 e aqui é o ponto de partida", disse à chegada a St. George's Park, local onde a equipa 'encarnada' está a realizar um estágio de pré-época.

Rui Costa salientou que a equipa campeã nacional tem de trabalhar da mesma maneira para revalidar o título e lembrou que os adversários partem com a mesma ambição, salientando que espera um campeonato extraordinário.

"Não há favoritos. É mais fácil que [o Benfica] seja o principal alvo, porque entra como campeão nacional, mas o que está para trás, está para trás. Vai ser um campeonato de maior dificuldade do que o do ano passado. Há que preparar a época da melhor maneira e temos de focar-nos nesta temporada, deixar para trás o que fizemos", referiu.

Já em relação ao processo de renovação de Rafa, o presidente dos 'encarnados' revelou que vai aproveitar o estágio para falar com o avançado.

"Rafa é dos jogadores que tem mais anos de Benfica e dos que mais tem dado ao clube. Merece todo o nosso respeito. Vou ter tempo de falar com o Rafa neste estágio e tudo será feito no máximo respeito", referiu.

Rui Costa comentou ainda algumas notícias sobre o internacional português João Félix, formado no clube e que é apontando com um possível alvo para a nova época, afirmando que este é jogador dos espanhóis do Atlético de Madrid.

"Quem não gostaria de ver João Félix no Benfica? É um excelente jogador, um ser humano fantástico. É um miúdo que cresceu connosco, um dos nossos, mas neste momento é jogador do Atlético de Madrid. Como a todos os nossos meninos, como lhes chamamos, desejamos que tenha o melhor do mundo. Merece tudo de bom", frisou.

O presidente dos 'encarnados' revelou ainda que existem interessados em vários jogadores do Benfica, como o caso do avançado Gonçalo Ramos, e mostrou-se entusiasmado com o regresso do argentino Di Maria, revelando total sintonia com o treinador Roger Schmidt na preparação da temporada.